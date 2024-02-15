БМП-3 «Курганмашзавода» уничтожили на фронте американские бронемашины Bradly. Видео

15 февраля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Курганские БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradly в зоне СВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на курганских БМП-3 уничтожили две американские бронемашины Bradly на Купянском направлении. Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным Вект. БМП-3 производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». «Выезжали на прямую наводку, прикрывали наши БТРы, которые везли десант во вражескую посадку. Два американских Bradly выезжали против нас. Мы подавили их огнем на БМП-3», — рассказал командир бронегруппы с позывным «Вект». Вскрыть скопление живой силы ВСУ в лесополосе экипажам БМП-3 помогли разведчики с использованием БпЛА. После этого бронегруппа БМП-3 с закрытых позиций на максимально близком расстоянии к противнику нанесли несколько точных ударов по целям. Против вражеской техники использовался весь арсенал оружия бронемашины: 30 и 100-мм автоматические пушки и пулемет. Ранее URA.RU писало, что солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Бронемашина помогла бойцам ВС РФ уничтожить укрепление врага на артемовском направлении.

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на курганских БМП-3 уничтожили две американские бронемашины Bradly на Купянском направлении. Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным Вект. БМП-3 производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». «Выезжали на прямую наводку, прикрывали наши БТРы, которые везли десант во вражескую посадку. Два американских Bradly выезжали против нас. Мы подавили их огнем на БМП-3», — рассказал командир бронегруппы с позывным «Вект». Вскрыть скопление живой силы ВСУ в лесополосе экипажам БМП-3 помогли разведчики с использованием БпЛА. После этого бронегруппа БМП-3 с закрытых позиций на максимально близком расстоянии к противнику нанесли несколько точных ударов по целям. Против вражеской техники использовался весь арсенал оружия бронемашины: 30 и 100-мм автоматические пушки и пулемет. Ранее URA.RU писало, что солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Бронемашина помогла бойцам ВС РФ уничтожить укрепление врага на артемовском направлении.