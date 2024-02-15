БМП-3 «Курганмашзавода» уничтожили на фронте американские бронемашины Bradly. Видео

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Курганские БМП-3 уничтожили американские бронемашины Bradly в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на курганских БМП-3 уничтожили две американские бронемашины Bradly на Купянском направлении. Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным Вект. БМП-3 производит оборонное предприятие «Курганмашзавод».

«Выезжали на прямую наводку, прикрывали наши БТРы, которые везли десант во вражескую посадку. Два американских Bradly выезжали против нас. Мы подавили их огнем на БМП-3», — рассказал командир бронегруппы с позывным «Вект».

Вскрыть скопление живой силы ВСУ в лесополосе экипажам БМП-3 помогли разведчики с использованием БпЛА. После этого бронегруппа БМП-3 с закрытых позиций на максимально близком расстоянии к противнику нанесли несколько точных ударов по целям. Против вражеской техники использовался весь арсенал оружия бронемашины: 30 и 100-мм автоматические пушки и пулемет.

Ранее URA.RU писало, что солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Бронемашина помогла бойцам ВС РФ уничтожить укрепление врага на артемовском направлении.

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Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на курганских БМП-3 уничтожили две американские бронемашины Bradly на Купянском направлении. Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным Вект. БМП-3 производит оборонное предприятие «Курганмашзавод». «Выезжали на прямую наводку, прикрывали наши БТРы, которые везли десант во вражескую посадку. Два американских Bradly выезжали против нас. Мы подавили их огнем на БМП-3», — рассказал командир бронегруппы с позывным «Вект». Вскрыть скопление живой силы ВСУ в лесополосе экипажам БМП-3 помогли разведчики с использованием БпЛА. После этого бронегруппа БМП-3 с закрытых позиций на максимально близком расстоянии к противнику нанесли несколько точных ударов по целям. Против вражеской техники использовался весь арсенал оружия бронемашины: 30 и 100-мм автоматические пушки и пулемет. Ранее URA.RU писало, что солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Бронемашина помогла бойцам ВС РФ уничтожить укрепление врага на артемовском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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