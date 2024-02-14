14 февраля 2024

СК возбудил дело по информации о домогательствах пермского педагога к ученице

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Статью УК в следственном комитете не называют Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о том, что педагог Очерской детской школы искусств в Пермском крае якобы приставал к ученице. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — коротко пояснили пресс-службе ведомства. По какой статье возбуждено дело, уточнить отказались.

Ранее в Сети появилась информация, что якобы преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку». Как утверждает директор школы, на педагога никогда никто не жаловался. Сегодня его ждут на занятия.

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Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о том, что педагог Очерской детской школы искусств в Пермском крае якобы приставал к ученице. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — коротко пояснили пресс-службе ведомства. По какой статье возбуждено дело, уточнить отказались. Ранее в Сети появилась информация, что якобы преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку». Как утверждает директор школы, на педагога никогда никто не жаловался. Сегодня его ждут на занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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