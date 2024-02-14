СК возбудил дело по информации о домогательствах пермского педагога к ученице

15 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Статью УК в следственном комитете не называют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о том, что педагог Очерской детской школы искусств в Пермском крае якобы приставал к ученице. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — коротко пояснили пресс-службе ведомства. По какой статье возбуждено дело, уточнить отказались. Ранее в Сети появилась информация, что якобы преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку». Как утверждает директор школы, на педагога никогда никто не жаловался. Сегодня его ждут на занятия.

Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о том, что педагог Очерской детской школы искусств в Пермском крае якобы приставал к ученице. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — коротко пояснили пресс-службе ведомства. По какой статье возбуждено дело, уточнить отказались. Ранее в Сети появилась информация, что якобы преподаватель школы делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку». Как утверждает директор школы, на педагога никогда никто не жаловался. Сегодня его ждут на занятия.