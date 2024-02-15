В офисе Зеленского придумали концепцию легального освобождения от армии

Офис Зеленского предложил украинцам платить налог, чтобы не идти в армию
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
На Украине нашли способ освободить часть граждан от службы в рядах ВСУ Фото:

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил две концепции, позволяющие некоторым военнообязанным гражданам освободиться от мобилизации. Обе концепции направлены на то, что военнообязанные будут выплачивать налог, средства с которого пойдут на поддержку украинской армии.

«Офис президента и инициативная группа в Раде <…> разработал две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам на Украине не идти в армию во время конфликта с РФ», — сообщает издание «Укррудпром». Данные концепции предполагают что граждане, подлежащие мобилизации, могут освободиться от службы, если будут выплачивать часть своего заработка на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае гражданам предлагается платить 20 тысяч гривен, во втором — до 35 тысяч.

На Украине объявлено военное положение с начала конфликта с Россией. Украинский президент 12 февраля в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию, а также военно положение в целом.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил две концепции, позволяющие некоторым военнообязанным гражданам освободиться от мобилизации. Обе концепции направлены на то, что военнообязанные будут выплачивать налог, средства с которого пойдут на поддержку украинской армии. «Офис президента и инициативная группа в Раде <…> разработал две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам на Украине не идти в армию во время конфликта с РФ», — сообщает издание «Укррудпром». Данные концепции предполагают что граждане, подлежащие мобилизации, могут освободиться от службы, если будут выплачивать часть своего заработка на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае гражданам предлагается платить 20 тысяч гривен, во втором — до 35 тысяч. На Украине объявлено военное положение с начала конфликта с Россией. Украинский президент 12 февраля в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию, а также военно положение в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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