В офисе Зеленского придумали концепцию легального освобождения от армии

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил две концепции, позволяющие некоторым военнообязанным гражданам освободиться от мобилизации. Обе концепции направлены на то, что военнообязанные будут выплачивать налог, средства с которого пойдут на поддержку украинской армии.
«Офис президента и инициативная группа в Раде <…> разработал две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам на Украине не идти в армию во время конфликта с РФ», — сообщает издание «Укррудпром». Данные концепции предполагают что граждане, подлежащие мобилизации, могут освободиться от службы, если будут выплачивать часть своего заработка на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае гражданам предлагается платить 20 тысяч гривен, во втором — до 35 тысяч.
На Украине объявлено военное положение с начала конфликта с Россией. Украинский президент 12 февраля в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию, а также военно положение в целом.
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