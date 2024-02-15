В офисе Зеленского придумали концепцию легального освобождения от армии

Офис Зеленского предложил украинцам платить налог, чтобы не идти в армию

15 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

На Украине нашли способ освободить часть граждан от службы в рядах ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил две концепции, позволяющие некоторым военнообязанным гражданам освободиться от мобилизации. Обе концепции направлены на то, что военнообязанные будут выплачивать налог, средства с которого пойдут на поддержку украинской армии. «Офис президента и инициативная группа в Раде <…> разработал две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам на Украине не идти в армию во время конфликта с РФ», — сообщает издание «Укррудпром». Данные концепции предполагают что граждане, подлежащие мобилизации, могут освободиться от службы, если будут выплачивать часть своего заработка на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае гражданам предлагается платить 20 тысяч гривен, во втором — до 35 тысяч. На Украине объявлено военное положение с начала конфликта с Россией. Украинский президент 12 февраля в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию, а также военно положение в целом.

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил две концепции, позволяющие некоторым военнообязанным гражданам освободиться от мобилизации. Обе концепции направлены на то, что военнообязанные будут выплачивать налог, средства с которого пойдут на поддержку украинской армии. «Офис президента и инициативная группа в Раде <…> разработал две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам на Украине не идти в армию во время конфликта с РФ», — сообщает издание «Укррудпром». Данные концепции предполагают что граждане, подлежащие мобилизации, могут освободиться от службы, если будут выплачивать часть своего заработка на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае гражданам предлагается платить 20 тысяч гривен, во втором — до 35 тысяч. На Украине объявлено военное положение с начала конфликта с Россией. Украинский президент 12 февраля в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию, а также военно положение в целом.