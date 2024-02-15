Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования жителям Белгорода

Алексей Текслер выразил соболезнования из-за гибели мирного населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования главе Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона из-за гибели мирного населения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом Текслер написал в соцсетях.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович! Выражаю соболезнования вам и всем жителям Белгорода в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего обстрела. Наши искренние слова поддержки — родственникам погибших, раненым. Сил вам и стойкости пережить эту трагедию», — заявил Текслер.

Губернатор Челябинской области отметил, что это преступление не останется безнаказанным. Он добавил, что вся Россия сейчас поддерживает Белгородскую область.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по торговому центру на улице Плеханова, а также в частный сектор. Осколки ракет упали на улице Лермонтова на магазин «Магнит» и территорию школы №42. Еще 18 человек были ранены.