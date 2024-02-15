Школьница, обвинившая учителя в домогательствах, сама его преследовала

Девушка караулила педагога возле дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученица школы искусств в Очере, которая обвинила педагога в домогательствах, сама писала ему по ночам и караулила возле дома. Об этом URA.RU рассказала подруга семьи учителя на условиях анонимности.

«Все это наглый оговор. Она сама писала ему сообщения ночами, навязывалась, приезжала к дому и караулила его. Жена Михаила добавила эту девушку в черный список, а через три дня к нему пришла полиция», — рассказала пермячка. Женщина также отмечает, что жена обвиняемого учителя даже приглашала девушку в гости. Она разговаривала с ней и просила, чтобы та отстала от Михаила.

Учителя школы искусств в Очере Михаила К. обвинила в домогательствах его 16-летняя ученица. Девушка сообщила родителям, что он делал ей комплименты и пытался склонить к интимным отношениям. После того, как в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он опубликовал пост в своих соцсетях. В школе сообщили, что раньше на педагога никто не жаловался.