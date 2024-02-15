Курганский бизнесмен встретился с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото

15 февраля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Курганский фермер встретился с летчиком-героем Юсуповым на ВДНХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Бизнесмен из Курганской области Дамир Аглиуллин встретился на ВДНХ в Москве с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом сообщил глава Альменевского округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш фермер, Дамир Аглиуллин в составе делегации Курганской области побывал на ВДНХ. Он принял участие в Первом Всероссийском форуме фермеров. Дамир рассказал, что выставкой был очень впечатлен, встретил там Героя России Дамира Юсупова, пилота, который совершил знаменитую аварийную посадку самолета под Жуковским», — написал глава округа. В рамках форума фермер из Альменевского округа пообщался с коллегами из разных регионов страны. Обсуждали перспективы животноводства, цены и делились опытом, отметил Аглиуллин. Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи глава региона подарил Герою РФ сувенир с изображением географической карты Курганской области. Также легендарный пилот провел встречу с курганской молодежью. Курганский фермер встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым на ВДНХ Фото: страница Алексея Снежко в соцсети «ВКонтакте»

Бизнесмен из Курганской области Дамир Аглиуллин встретился на ВДНХ в Москве с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом сообщил глава Альменевского округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш фермер, Дамир Аглиуллин в составе делегации Курганской области побывал на ВДНХ. Он принял участие в Первом Всероссийском форуме фермеров. Дамир рассказал, что выставкой был очень впечатлен, встретил там Героя России Дамира Юсупова, пилота, который совершил знаменитую аварийную посадку самолета под Жуковским», — написал глава округа. В рамках форума фермер из Альменевского округа пообщался с коллегами из разных регионов страны. Обсуждали перспективы животноводства, цены и делились опытом, отметил Аглиуллин. Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи глава региона подарил Герою РФ сувенир с изображением географической карты Курганской области. Также легендарный пилот провел встречу с курганской молодежью.