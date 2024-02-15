Курганский бизнесмен встретился с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото

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Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург, юсупов дамир
Курганский фермер встретился с летчиком-героем Юсуповым на ВДНХ Фото:
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Бизнесмен из Курганской области Дамир Аглиуллин встретился на ВДНХ в Москве с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом сообщил глава Альменевского округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш фермер, Дамир Аглиуллин в составе делегации Курганской области побывал на ВДНХ. Он принял участие в Первом Всероссийском форуме фермеров. Дамир рассказал, что выставкой был очень впечатлен, встретил там Героя России Дамира Юсупова, пилота, который совершил знаменитую аварийную посадку самолета под Жуковским», — написал глава округа.

В рамках форума фермер из Альменевского округа пообщался с коллегами из разных регионов страны. Обсуждали перспективы животноводства, цены и делились опытом, отметил Аглиуллин.

Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи глава региона подарил Герою РФ сувенир с изображением географической карты Курганской области. Также легендарный пилот провел встречу с курганской молодежью.

Курганский фермер встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым на ВДНХ
Курганский фермер встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым на ВДНХ
Фото:

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Бизнесмен из Курганской области Дамир Аглиуллин встретился на ВДНХ в Москве с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом сообщил глава Альменевского округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш фермер, Дамир Аглиуллин в составе делегации Курганской области побывал на ВДНХ. Он принял участие в Первом Всероссийском форуме фермеров. Дамир рассказал, что выставкой был очень впечатлен, встретил там Героя России Дамира Юсупова, пилота, который совершил знаменитую аварийную посадку самолета под Жуковским», — написал глава округа. В рамках форума фермер из Альменевского округа пообщался с коллегами из разных регионов страны. Обсуждали перспективы животноводства, цены и делились опытом, отметил Аглиуллин. Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи глава региона подарил Герою РФ сувенир с изображением географической карты Курганской области. Также легендарный пилот провел встречу с курганской молодежью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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