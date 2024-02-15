Верховный суд отклонил иск Надеждина к ЦИК

15 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Надеждин оспаривал форму списка сборщиков подписей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Верховный суд отклонил иск политика Бориса Надеждина. Политик и несостоявшийся кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» оспаривал форму списка сборщиков подписей. «В удовлетворении административного искового заявления отказано», — написал Надеждин в своем telegram-канале, сопроводив пост аудиозаписью решения суда. Новость по теме Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты: как политик собирал подписи ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных в его поддержку подписях. В иске политик пытался оспорить правило, по которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте. Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен, второй готовится к рассмотрению. Третий должны рассмотреть 16 февраля.

Верховный суд отклонил иск политика Бориса Надеждина. Политик и несостоявшийся кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» оспаривал форму списка сборщиков подписей. «В удовлетворении административного искового заявления отказано», — написал Надеждин в своем telegram-канале, сопроводив пост аудиозаписью решения суда. ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных в его поддержку подписях. В иске политик пытался оспорить правило, по которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте. Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен, второй готовится к рассмотрению. Третий должны рассмотреть 16 февраля.