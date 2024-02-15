Верховный суд отклонил иск Надеждина к ЦИК

Верховный суд отклонил иск политика Бориса Надеждина. Политик и несостоявшийся кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» оспаривал форму списка сборщиков подписей.
«В удовлетворении административного искового заявления отказано», —
ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных в его поддержку подписях. В иске политик пытался оспорить правило, по которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте.
Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен, второй готовится к рассмотрению. Третий должны рассмотреть 16 февраля.
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