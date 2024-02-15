Верховный суд отклонил иск Надеждина к ЦИК

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Надеждин оспаривал форму списка сборщиков подписей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Верховный суд отклонил иск политика Бориса Надеждина. Политик и несостоявшийся кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» оспаривал форму списка сборщиков подписей.

«В удовлетворении административного искового заявления отказано», — написал Надеждин в своем telegram-канале, сопроводив пост аудиозаписью решения суда.

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Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты: как политик собирал подписи

ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных в его поддержку подписях. В иске политик пытался оспорить правило, по которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте.

Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен, второй готовится к рассмотрению. Третий должны рассмотреть 16 февраля.

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Верховный суд отклонил иск политика Бориса Надеждина. Политик и несостоявшийся кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» оспаривал форму списка сборщиков подписей. «В удовлетворении административного искового заявления отказано», — написал Надеждин в своем telegram-канале, сопроводив пост аудиозаписью решения суда. ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных в его поддержку подписях. В иске политик пытался оспорить правило, по которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте. Всего Надеждин подал три иска. Первый уже рассмотрен, второй готовится к рассмотрению. Третий должны рассмотреть 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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