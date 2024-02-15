Надеждин готовит иск в Конституционный суд

15 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

После отказа в Верховном суде Надеждин обратится в Конституционный суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Политик Борис Надеждин заявил о намерении обратиться в Конституционный суд после того, как ему отклонили иск в Верховном суде. Он пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации на выборы президента России. Новость по теме Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты: как политик собирал подписи «Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд», — передает РИА Новости слова Надеждина. Несостоявшийся кандидат на пост главы РФ от партии «Гражданская инициатива» ранее оспаривал нормы ЦИК. Согласно ним, списки сборщиков подписей заверяет нотариус в определенном регионе страны. Именно поэтому Надеждин не может собирать их в другом субъекте России. В Верховном суде политику отказали в иске. В ЦИК ему отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы в стране связи с браком подписей, которые были собраны в его поддержку. В своем иске Надеждин пытался оспорить правило, согласно которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона. Всего политик подал три иска.

Политик Борис Надеждин заявил о намерении обратиться в Конституционный суд после того, как ему отклонили иск в Верховном суде. Он пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации на выборы президента России. «Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд», — передает РИА Новости слова Надеждина. Несостоявшийся кандидат на пост главы РФ от партии «Гражданская инициатива» ранее оспаривал нормы ЦИК. Согласно ним, списки сборщиков подписей заверяет нотариус в определенном регионе страны. Именно поэтому Надеждин не может собирать их в другом субъекте России. В Верховном суде политику отказали в иске. В ЦИК ему отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы в стране связи с браком подписей, которые были собраны в его поддержку. В своем иске Надеждин пытался оспорить правило, согласно которому списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона. Всего политик подал три иска.