Свердловчанина, убившего мать пятерых детей, отправили за решетку

Свердловчанина Белюшина, убившего мать пятерых детей, осудили на 9,5 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально Александра Белюшина хотели посадить на 12 лет
Изначально Александра Белюшина хотели посадить на 12 лет Фото:

Житель Алапаевска Александр Белюшин, который убил мать пятерых детей, отправится за решетку почти на 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.

«Алапаевский городской суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве. При этом гособвинитель ранее запрашивал 12 лет колонии.

Тело супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. По данным обвинения, семья ехала по трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, между парой произошла ссора из-за того, что женщина хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину, стал избивать и душить Белюшину. Она скончалась на месте происшествия.

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Житель Алапаевска Александр Белюшин, который убил мать пятерых детей, отправится за решетку почти на 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре. «Алапаевский городской суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве. При этом гособвинитель ранее запрашивал 12 лет колонии. Тело супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. По данным обвинения, семья ехала по трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, между парой произошла ссора из-за того, что женщина хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину, стал избивать и душить Белюшину. Она скончалась на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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