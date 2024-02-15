Свердловчанина, убившего мать пятерых детей, отправили за решетку

Житель Алапаевска Александр Белюшин, который убил мать пятерых детей, отправится за решетку почти на 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.
«Алапаевский городской суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве. При этом гособвинитель ранее запрашивал 12 лет колонии.
Тело супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. По данным обвинения, семья ехала по трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, между парой произошла ссора из-за того, что женщина хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину, стал избивать и душить Белюшину. Она скончалась на месте происшествия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.