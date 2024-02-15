Частные инвесторы сформировали рынок жилья в столице ЯНАО

Девелоперов в столицу Ямала активно привлекают местные власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рынок новостроек в Салехарде (ЯНАО) прирастает благодаря частным инвестициям. Девелоперов в столицу Ямала активно привлекают местные власти, которые обеспечивают подготовку территорий под застройку и разрабатывают их инженерное обеспечение. Ожидаемый муниципалитетом результат в этом году — 20,8 тысяч кв м нового жилья, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».

«В Салехарде впервые за семь лет сформирован рынок первичного жилья. Это стало возможным благодаря планомерной работе властей по привлечению к застройке города частных инвесторов. С 2020 года городская команда обеспечила подготовку 16 территорий под застройку, разработала проекты их инженерного обеспечения», — говорится в сообщении.

За последний год в Салехарде начали осваиваться четыре новых девелопера. В муниципалитете рассчитывают, что в этом году в продажу поступят 20 856 кв. м капитального жилья, в 2025 году рынок первичного жилья на Ямале прирастет 24 840 кв. м, а в ближайшую трехлетку — 58 357 кв. м. «Сейчас работы идут на 21 строительной площадке, идет сооружение 39 многоквартирников. Самые большие жилые комплексы — это ЖК „Восточный“ в мкр. Восточный и ЖК „Береговой“ в районе ул. Обдорская», — сообщает источник.

Ранее URA.RU сообщало, что у девелоперов Ямала в течение года наметилась тенденция. Они стали ориентироваться на тех, кто предпочитает приобретать малогабаритное жилье и не участвует в социальных программах региона.