Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Танки Т-90 «Прорыв» активно поставляют в зону СВО Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

Президент России Владимир Путин похвалил технические и качественные характеристики танка Т-90 «Прорыв» и назвал его лучшим в мире. Такое заявление он сделал во время визита на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), где выпускают танки.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делаете вы — Т-90 „Прорыв“. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире», — обратился президент к сотрудникам. Нужно и дальше работать в этом направлении, а также думать о новых поколениях военной техники, добавил президент.

Путин не впервые высказывается о «Прорыве» в таком ключе. «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он на встрече с военкорами в июне 2023-го.

Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Помимо УВЗ он посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и проведет там совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент России Владимир Путин похвалил технические и качественные характеристики танка Т-90 «Прорыв» и назвал его лучшим в мире. Такое заявление он сделал во время визита на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), где выпускают танки. «Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делаете вы — Т-90 „Прорыв“. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире», — обратился президент к сотрудникам. Нужно и дальше работать в этом направлении, а также думать о новых поколениях военной техники, добавил президент. Путин не впервые высказывается о «Прорыве» в таком ключе. «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он на встрече с военкорами в июне 2023-го. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Помимо УВЗ он посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и проведет там совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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