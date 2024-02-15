Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

15 февраля 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Танки Т-90 «Прорыв» активно поставляют в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент России Владимир Путин похвалил технические и качественные характеристики танка Т-90 «Прорыв» и назвал его лучшим в мире. Такое заявление он сделал во время визита на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), где выпускают танки. «Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делаете вы — Т-90 „Прорыв“. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире», — обратился президент к сотрудникам. Нужно и дальше работать в этом направлении, а также думать о новых поколениях военной техники, добавил президент. Путин не впервые высказывается о «Прорыве» в таком ключе. «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он на встрече с военкорами в июне 2023-го. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Помимо УВЗ он посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и проведет там совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.

Президент России Владимир Путин похвалил технические и качественные характеристики танка Т-90 «Прорыв» и назвал его лучшим в мире. Такое заявление он сделал во время визита на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), где выпускают танки. «Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делаете вы — Т-90 „Прорыв“. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире», — обратился президент к сотрудникам. Нужно и дальше работать в этом направлении, а также думать о новых поколениях военной техники, добавил президент. Путин не впервые высказывается о «Прорыве» в таком ключе. «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он на встрече с военкорами в июне 2023-го. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Помимо УВЗ он посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и проведет там совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.