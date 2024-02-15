Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

Президент России Владимир Путин похвалил технические и качественные характеристики танка Т-90 «Прорыв» и назвал его лучшим в мире. Такое заявление он сделал во время визита на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), где выпускают танки.
«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делаете вы — Т-90 „Прорыв“. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире», — обратился президент к сотрудникам. Нужно и дальше работать в этом направлении, а также думать о новых поколениях военной техники, добавил президент.
Путин не впервые высказывается о «Прорыве» в таком ключе. «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он на встрече с военкорами в июне 2023-го.
Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Помимо УВЗ он посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и проведет там совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.
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