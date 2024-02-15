В ООН пока не смогли назвать удар по Белгороду военным преступлением

15 февраля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Марта Уртадо сообщил, что УВКПЧ ознакомилось с атакой ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает об атаке ВСУ по Белгороду, однако на данный момент не может назвать ее военным преступлением. Об этом заявила официальный представитель организации Марта Уртадо. «Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде — ред.URA.RU)», — заявила Уртадо в беседе с РИА Новости. Она отметила, что сейчас УВКПЧ не может назвать атаку ВСУ военным преступлением. Ранее ВСУ утроили ракетную атаку по Белгороду, в результате которой погибли шесть человек. В Минздраве РФ отметили, что количество раненых увеличилось до 20. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских снарядов. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших, передают «Дни.ру».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает об атаке ВСУ по Белгороду, однако на данный момент не может назвать ее военным преступлением. Об этом заявила официальный представитель организации Марта Уртадо. «Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде — ред.URA.RU)», — заявила Уртадо в беседе с РИА Новости. Она отметила, что сейчас УВКПЧ не может назвать атаку ВСУ военным преступлением. Ранее ВСУ утроили ракетную атаку по Белгороду, в результате которой погибли шесть человек. В Минздраве РФ отметили, что количество раненых увеличилось до 20. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было сбито 14 украинских снарядов. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших, передают «Дни.ру».