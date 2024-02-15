Путин переночует в Свердловской области

15 февраля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прилетел на Средний Урал в 15-й раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин проведет ночь в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, знакомый с программой визита главы государства. Путин прилетел в регион вечером 15 февраля. В компании своего полпреда в УрФО Владимира Якушева, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, помощника Максима Орешкина и гендиректора «Уралвагонзавода» президент осмотрел новый цех трансмиссий УВЗ, танковый конвейер и пообщался с рабочими. По пути из «Уралвагонзавода» он заехал в модернизированную по нацпроекту школу №32. Новость по теме Путин прилетел в Верхнюю Пышму. Онлайн-трансляция Оттуда Путин отправился в Верхнюю Пышму — на предприятие «Уральские локомотивы». Там глава государства уже познакомился с новыми электричкой и электробусом, а также должен был (информации, состоялось ли, пока нет) провести совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. На этом этапе к большой делегации, как ожидалось, присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, глава федерального минтранса Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф. Еще в начале февраля URA.RU сообщало, что президент из Свердловской области отправится в Челябинскую. В челябинском правительстве к этому действительно готовятся, но никаких официальных подтверждений пока нет.

Президент РФ Владимир Путин проведет ночь в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, знакомый с программой визита главы государства. Путин прилетел в регион вечером 15 февраля. В компании своего полпреда в УрФО Владимира Якушева, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, помощника Максима Орешкина и гендиректора «Уралвагонзавода» президент осмотрел новый цех трансмиссий УВЗ, танковый конвейер и пообщался с рабочими. По пути из «Уралвагонзавода» он заехал в модернизированную по нацпроекту школу №32. Оттуда Путин отправился в Верхнюю Пышму — на предприятие «Уральские локомотивы». Там глава государства уже познакомился с новыми электричкой и электробусом, а также должен был (информации, состоялось ли, пока нет) провести совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. На этом этапе к большой делегации, как ожидалось, присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, глава федерального минтранса Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф. Еще в начале февраля URA.RU сообщало, что президент из Свердловской области отправится в Челябинскую. В челябинском правительстве к этому действительно готовятся, но никаких официальных подтверждений пока нет.