Путин переночует в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин проведет ночь в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, знакомый с программой визита главы государства.
Путин прилетел в регион вечером 15 февраля. В компании своего полпреда в УрФО Владимира Якушева, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, помощника Максима Орешкина и гендиректора «Уралвагонзавода» президент осмотрел новый цех трансмиссий УВЗ, танковый конвейер и пообщался с рабочими. По пути из «Уралвагонзавода» он заехал в модернизированную по нацпроекту школу №32.
Оттуда Путин отправился в Верхнюю Пышму — на предприятие «Уральские локомотивы». Там глава государства уже познакомился с новыми электричкой и электробусом, а также должен был (информации, состоялось ли, пока нет) провести совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. На этом этапе к большой делегации, как ожидалось, присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, глава федерального минтранса Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф.
Еще в начале февраля URA.RU сообщало, что президент из Свердловской области отправится в Челябинскую. В челябинском правительстве к этому действительно готовятся, но никаких официальных подтверждений пока нет.
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