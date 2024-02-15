15 февраля 2024

Путин переночует в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин прилетел на Средний Урал в 15-й раз Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет ночь в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, знакомый с программой визита главы государства.

Путин прилетел в регион вечером 15 февраля. В компании своего полпреда в УрФО Владимира Якушева, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, помощника Максима Орешкина и гендиректора «Уралвагонзавода» президент осмотрел новый цех трансмиссий УВЗ, танковый конвейер и пообщался с рабочими. По пути из «Уралвагонзавода» он заехал в модернизированную по нацпроекту школу №32.

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Путин прилетел в Верхнюю Пышму. Онлайн-трансляция

Оттуда Путин отправился в Верхнюю Пышму — на предприятие «Уральские локомотивы». Там глава государства уже познакомился с новыми электричкой и электробусом, а также должен был (информации, состоялось ли, пока нет) провести совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. На этом этапе к большой делегации, как ожидалось, присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, глава федерального минтранса Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф.

Еще в начале февраля URA.RU сообщало, что президент из Свердловской области отправится в Челябинскую. В челябинском правительстве к этому действительно готовятся, но никаких официальных подтверждений пока нет.

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Президент РФ Владимир Путин проведет ночь в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, знакомый с программой визита главы государства. Путин прилетел в регион вечером 15 февраля. В компании своего полпреда в УрФО Владимира Якушева, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, помощника Максима Орешкина и гендиректора «Уралвагонзавода» президент осмотрел новый цех трансмиссий УВЗ, танковый конвейер и пообщался с рабочими. По пути из «Уралвагонзавода» он заехал в модернизированную по нацпроекту школу №32. Оттуда Путин отправился в Верхнюю Пышму — на предприятие «Уральские локомотивы». Там глава государства уже познакомился с новыми электричкой и электробусом, а также должен был (информации, состоялось ли, пока нет) провести совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. На этом этапе к большой делегации, как ожидалось, присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, глава федерального минтранса Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф. Еще в начале февраля URA.RU сообщало, что президент из Свердловской области отправится в Челябинскую. В челябинском правительстве к этому действительно готовятся, но никаких официальных подтверждений пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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