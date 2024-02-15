Путин заявил о необходимости развития высокоскоростных поездов в РФ

16 февраля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Поезд отметил важность железнодорожного сообщения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Он попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург: «Все риски должны быть просчитаны», — уточнил президент на совещании по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Он осмотрел производство и технику нового высокоскоростного поезда.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Он попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург: «Все риски должны быть просчитаны», — уточнил президент на совещании по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Он осмотрел производство и технику нового высокоскоростного поезда.