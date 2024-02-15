15 февраля 2024

Путин заявил о необходимости развития высокоскоростных поездов в РФ

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Поезд отметил важность железнодорожного сообщения Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.

Он попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург: «Все риски должны быть просчитаны», — уточнил президент на совещании по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Он осмотрел производство и технику нового высокоскоростного поезда.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Он попросил представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург: «Все риски должны быть просчитаны», — уточнил президент на совещании по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Он осмотрел производство и технику нового высокоскоростного поезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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