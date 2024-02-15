15 февраля 2024

Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Подписанный президентом указ вступает в силу со дня опубликования Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в документе.

Путин ранее заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в документе. Путин ранее заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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