Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений

16 февраля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Подписанный президентом указ вступает в силу со дня опубликования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в документе . Путин ранее заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в документе. Путин ранее заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.