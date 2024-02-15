Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В целях обеспечения экономической безопасности РФ», — говорится в
Путин ранее заявил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.
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