Белый дом счел ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ

16 февраля 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся покинуть Авдеевку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация для ВСУ в Авдеевке стала критической из-за нехватки боеприпасов, город в ближайшем будущем может перейти под контроль РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у украинской армии», — заявил Кирби, его слова прозвучали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома. Украинские солдаты уже подготовились к утрате основных путей снабжения под Авдеевкой, поэтому перешли к созданию запасных, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Газета The Washington Post отмечала, что ВСУ частично покинули город.

Ситуация для ВСУ в Авдеевке стала критической из-за нехватки боеприпасов, город в ближайшем будущем может перейти под контроль РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у украинской армии», — заявил Кирби, его слова прозвучали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома. Украинские солдаты уже подготовились к утрате основных путей снабжения под Авдеевкой, поэтому перешли к созданию запасных, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Газета The Washington Post отмечала, что ВСУ частично покинули город.