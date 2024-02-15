15 февраля 2024

Белый дом счел ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ готовятся покинуть Авдеевку Фото:
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Ситуация для ВСУ в Авдеевке стала критической из-за нехватки боеприпасов, город в ближайшем будущем может перейти под контроль РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у украинской армии», — заявил Кирби, его слова прозвучали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Украинские солдаты уже подготовились к утрате основных путей снабжения под Авдеевкой, поэтому перешли к созданию запасных, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Газета The Washington Post отмечала, что ВСУ частично покинули город.

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Ситуация для ВСУ в Авдеевке стала критической из-за нехватки боеприпасов, город в ближайшем будущем может перейти под контроль РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у украинской армии», — заявил Кирби, его слова прозвучали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома. Украинские солдаты уже подготовились к утрате основных путей снабжения под Авдеевкой, поэтому перешли к созданию запасных, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Газета The Washington Post отмечала, что ВСУ частично покинули город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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