Ситуация для ВСУ в Авдеевке стала критической из-за нехватки боеприпасов, город в ближайшем будущем может перейти под контроль РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у украинской армии», — заявил Кирби, его слова прозвучали в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
Украинские солдаты уже подготовились к утрате основных путей снабжения под Авдеевкой, поэтому перешли к созданию запасных, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Газета The Washington Post отмечала, что ВСУ частично покинули город.
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