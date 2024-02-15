Washington Post: ВСУ начали частично отступать из Авдеевки

15 февраля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Освобождение Авдеевки является значимой победой для ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ уже начали частичный отход из Авдеевки. Об этом сообщили в газете Washington Post. Украинские военные назвали сдачу города российской армии вопросом времени. «Украинские военные говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город, а в четверг военные заявили, что частичный вывод уже начался», — говорится в материале. По словам украинского военного, штурмовать коксохимический завод в Авдеевке для ВСУ нет смысла. Боец ВСУ отметил, что российские военные окружат предприятие и украинской армии придется окончательно отступить. Он подчеркнул, что ВС РФ удается оказывать давление на правый фланг коксохимического завода. Авторы статьи назвали освобождение Авдеевки значимой победой для РФ и самым явным признаком того, что у российской армии больше инициативы на поле боя, так как ВСУ не хватает военных, оружия, снарядов, морального духа и денежных средств. Ранее спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил, что ВСУ готовятся к потере линии снабжения под Авдеевкой. Украинские бойцы в Авдеевке жалуются, что у них нет оружия для обороны. По их словам, на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский.

Бойцы ВСУ уже начали частичный отход из Авдеевки. Об этом сообщили в газете Washington Post. Украинские военные назвали сдачу города российской армии вопросом времени. «Украинские военные говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город, а в четверг военные заявили, что частичный вывод уже начался», — говорится в материале. По словам украинского военного, штурмовать коксохимический завод в Авдеевке для ВСУ нет смысла. Боец ВСУ отметил, что российские военные окружат предприятие и украинской армии придется окончательно отступить. Он подчеркнул, что ВС РФ удается оказывать давление на правый фланг коксохимического завода. Авторы статьи назвали освобождение Авдеевки значимой победой для РФ и самым явным признаком того, что у российской армии больше инициативы на поле боя, так как ВСУ не хватает военных, оружия, снарядов, морального духа и денежных средств. Ранее спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил, что ВСУ готовятся к потере линии снабжения под Авдеевкой. Украинские бойцы в Авдеевке жалуются, что у них нет оружия для обороны. По их словам, на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский.