Поезд для магистрали Москва-Петербург соберут в Свердловской области

16 февраля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президент лично ознакомился с перспективными машинами Фото: департамент информполитики Свердловской области Для создания российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург будут задействованы в том числе мощности, сконцентрированные в Свердловской области. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе производственных мощностей ведущих российских компаний транспортного машиностроения. Это группа „Синара“, где мы находимся, и „Трансмашхолдинга“» — сказал министр на совещании у президента Владимира Путина в Верхней Пышме. Трансляцию вела пресс-служба Кремля. На завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхней Пышме Путин приехал вечером 15 февраля. Там он осмотрел производство и технику, в том числе макет высокоскоростного состава. На самом совещании по развитию ВСМ президент заявил, что регионы, через которые она пройдет, должны детально проработать этот проект.

Для создания российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург будут задействованы в том числе мощности, сконцентрированные в Свердловской области. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе производственных мощностей ведущих российских компаний транспортного машиностроения. Это группа „Синара“, где мы находимся, и „Трансмашхолдинга“» — сказал министр на совещании у президента Владимира Путина в Верхней Пышме. Трансляцию вела пресс-служба Кремля. На завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхней Пышме Путин приехал вечером 15 февраля. Там он осмотрел производство и технику, в том числе макет высокоскоростного состава. На самом совещании по развитию ВСМ президент заявил, что регионы, через которые она пройдет, должны детально проработать этот проект.