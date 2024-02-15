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03:28
Суд рассмотрит иск на млрд долларов к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
03:10
В курганское село приглашают специалиста на зарплату 150 тысяч рублей
03:06
В ХМАО резко выросли цены на овощи
За семь часов в Свердловской области Путин сделал четыре дела. Фото
02:45
Крупный турецкий банк ввел новые ограничения для россиян
02:22
Путин: скоростную магистраль Москва-Петербург протянут до Екатеринбурга
02:09
Глава Минтранса попросил Путина выделить деньги на ВСМ Москва — Петербург
Путин решил сразу две задачи, посетив завод «Уральские локомотивы»
02:07
Кирби попросил РФ не вмешиваться в выборы США
2
02:03
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
1
02:01
Поезд для магистрали Москва-Петербург соберут в Свердловской области
Путин провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали в РФ: главные заявления президента
01:51
Раненый кабан, вышедший в Перми к КамГЭС, вернулся в лес
1
01:46
В Тюмени ночной пожар привел к смерти человека
01:34
УФССП запретила югорчанину выезжать из РФ и объявила в розыск из-за детей
Новая книга о Путине определила его место в истории
01:25
Фирма из Пскова требует миллионы рублей с предприятия «Курганприбор»
01:03
Байден поручил связаться с РФ из-за слухов о размещении ядерного оружия в космосе
01:03
Кадыров: новый район Грозного назовут в честь Путина
Визит Путина на Уралвагонзавод напомнил протестный 2011 год
00:58
Мизулина выявила каналы, которые угрожают терактами школам Челябинска
00:54
Куйвашев, пропускающий визит Путина из-за болезни, вышел на связь из резиденции. Скрин
00:38
Белый дом: Россия разрабатывает оружие против спутников
1
ИТ-специалисты ответили на идею Мединского «скопипастить» «Википедию»
00:27
Путин пожелал нижнетагильской школе «побольше крутых мужиков». Видео
1
00:26
Белый дом счел ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ
1
00:21
Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений
ВСУ нанесли удар по Белгороду, ранено 20 человек: главное об СВО к 15 февраля
00:17
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург
00:09
Тюменки начали специально заражать своих детей инфекционным заболеванием
1
00:02
Столтенберг ожидает увидеть в новом президенте США сильного союзника НАТО
Путин приехал на «Уралвагонзавод»: главное из разговора президента с работниками
00:00
Путин заявил о необходимости развития высокоскоростных поездов в РФ
15 февраля 2024
23:50
Путину показали макет поезда «Синары» для высокоскоростных магистралей. Фото
2
23:40
Ермак пожаловался помощнику Байдена на нехватку систем ПВО
Мишустин поможет горнолыжникам кататься по хорошим трассам
23:38
В ООН высказались о слухах по поводу размещения ядерного оружия РФ в космосе
1
23:34
Путин переночует в Свердловской области
23:28
Рой Джонс вышел на сцену в одежде от сына Алтушкина. Фото
Семь вертолетов вылетели из Кольцово, где приземлился самолет Путина. Фото
23:26
Власти Курганской области отремонтируют 11 детских лагерей
1
23:14
Боец из ХМАО сбил дрон ВСУ. Видео
23:10
Путин посидел за рулем нового электробуса «Синары» и осмотрел электричку. Видео
Почему системы ПВО не спасли Белгород от разрушений и жертв
23:00
Губерниев поведал о переносе Спартакиады в Челябинске
22:46
В офисе генсека ООН осудили удары ВСУ по Белгороду
4
22:45
Команда гумкорпуса ХМАО передала в зону СВО помощь от полпреда Якушева. Видео
Как прекратить атаки ВСУ по Белгороду
22:44
Shot опубликовал список погибших в результате удара ВСУ по Белгороду
22:42
Под Нижним Тагилом массово встали электрички
22:38
Директор школы в Нижнем Тагиле рассказала, как шутила с Путиным
1
Появились фото и видео последствий удара ВСУ по Белгороду
22:34
В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп парня. Видео
22:31
Washington Post: ВСУ начали частично отступать из Авдеевки
2
22:30
В Тюмени боец ЧВК «Вагнер» обокрал старушку
4
ВСУ нанесли масштабный удар по Белгороду: что известно к этому часу
22:28
Путин прилетел в Верхнюю Пышму ради знакового проекта. Фото, видео
22:22
Пассажиры поезда находятся в безопасности после ДТП в Пермском крае
1
22:21
Зеленский легализовал марихуану на Украине
4
ВСУ ударили по Белгороду: онлайн-трансляция
22:03
Тагильчане рассказали Путину, как им живется
2
22:02
В Берлине усиливают меры безопасности из-за визита Зеленского
1
21:54
Путин похвалил танки «Уралвагонзавода» и поблагодарил рабочих
Авиагруппа президента покинула Верхнюю Пышму. Онлайн-трансляция
21:52
В ООН пока не смогли назвать удар по Белгороду военным преступлением
1
21:52
Что известно о тагильской школе, в которую приехал Путин. Видео
21:49
Путин заехал в модернизированную школу в Нижнем Тагиле. Видео
1
В крупных городах Украины раздались мощные взрывы: что известно
21:38
В Челябинске отменили уроки с 1 по 7 классы
21:38
В ХМАО подростки идут к врачам из-за недовольства размерами полового члена
2
21:33
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
3
Карта СВО на Украине 15 февраля: под Киевом гремят мощные взрывы
21:20
Как в Тюмени прошел последний морозный день уходящей зимы. Фоторепортаж
21:18
Путин покинул «Уралвагонзавод». Видео
21:11
Путин назвал хорошей идеей госнаграды для трудовых династий
1
21:03
Путин: губернатор Куйвашев приболел. Видео
1
21:00
В магнитогорском парке «Притяжение» произошел пожар. Фото
21:00
Путин объяснил отношение русских к украинцам
4
20:56
Путин призвал работников УВЗ заводить как минимум двух детей
2
20:56
Путин заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в РФ
1
20:54
Путин выделит 400 млн рублей на техникумы, которые дают кадры «Уралвагонзаводу»
1
20:53
На Ямале плохая погода, а в парламенте округа началась горячая пора
20:48
Чиновник правительства ХМАО ушел в отставку ради кресла вице-губернатора. Инсайд
20:48
Пермский турагент рассказала, как сэкономить на отдыхе в Египте
20:45
Сколько раз и зачем Путин приезжал в Челябинскую область
1
20:42
Под Тюменью из-за крупной аварии ограничили движение транспорта
20:40
В Кургане спрос на новые авто вырос на 57%
1
20:39
Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс Страхования» и Ozon
1
20:38
Во Франции одного из самых известных журналистов назвали советским шпионом
20:34
Путин сделал фото на фоне танка на «Уралвагонзаводе». Видео
3
20:27
Губернатор Шумков выразил соболезнования после обстрела в Белгородской области
20:18
ФСБ в Магнитогорске пресекла пропаганду экстремизма
20:18
Путин поручил продлить срок работы выставки «Россия» до июля
2
20:15
Тюменским бизнесменам закроют доступ к сервису по поиску попутчиков BlaBlaCar
20:14
Врач из ХМАО озвучил причины задержки полового развития у мальчиков
20:12
Родные арестованных, избивших школьников, покаялись перед тюменцами. Видео
5
20:06
НАТО пообещала Украине миллион беспилотников
2
20:03
Родители заступились за екатеринбургского учителя, швырнувшего тетрадь
2
20:00
Появились первые кадры визита Путина на УВЗ. Видео
19:59
Володин: россиянам запретят размещать рекламу на сайтах иноагентов
3
19:57
Количество пострадавших из-за атаки ВСУ по Белгороду увеличилось
1
19:57
Прокуратура и госохрана добились запрета на снос старинного дома в Екатеринбурге
19:56
Первый вице-губернатор Гехт вспомнила, как 11 лет назад на Челябинск упал метеорит. Фото
19:55
Курганец на шоу Первого канала обвинил жену в шантаже их дочери интимными видео
1
19:49
В Севастополе утвердили медаль за возвращение города в Россию. Фото
1
19:41
Путин назвал Минские соглашения обыкновенным обманом со стороны Запада
3
19:41
Сергей Безруков озвучил мультфильм аниматоров из ХМАО. Видео
19:28
Путин пообещал хранить память о павших героях-афганцах
2
19:26
В Пермском крае при столкновении поезда и грузовика пострадал человек
19:26
Киркоров официально вернулся на ТВ после «голой вечеринки»
6
19:26
В тундре ЯНАО появится стационар для ученых
19:26
В Кольцово началась массовая задержка рейсов. Скрин
19:24
Путин прилетел на «Уралвагонзавод». Видео
1
19:20
В курганском округе, где волк загрыз женщину, ввели карантин по бешенству
19:19
Депутаты ЯНАО взяли курс на тундру
19:18
Гладков показал последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото
1
19:17
В Кургане определили пятизвездочные управляющие компании
19:11
Появились шокирующие кадры раненых детей после удара ВСУ по Белгороду
1
19:10
Пермякам предложили съездить в деревню и заработать 500 тысяч рублей
1
19:08
В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик: фото, видео
19:05
В США назвали смену главкома ВСУ самой большой авантюрой Зеленского
1
19:03
Жители двух районов Тюмени остались в мороз без электричества
1
18:58
Губернатор Комарова исключила чиновника из членов правительства ХМАО
18:52
На курганской дороге пассажирский автобус съехал в кювет. Фото
18:48
В Перми эвакуировали строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Фото
18:45
Панина* заочно арестовали за пропаганду терроризма
8
18:40
Малый бизнес принес Ямалу три млрд рублей налоговых поступлений
18:39
Тюменский бизнесмен заплатит 1,9 млн за отравление школьников в Тобольске. Скрин
18:37
Пожарные «курганской Рублевки» не могли добиться денег на ремонт ЗИЛа пока не вмешался глава
18:36
Губернатор Махонин показал обновленную выставку о спецоперации. Фото
18:34
В тюремных больницах Тюменской области не хватает медиков
18:31
В ЯНАО готовится к переезду районная больница
18:30
В Кургане силовики арестовали машины и имущество группы автоподставщиков. Фото, видео
3
18:29
Гладков раскрыл подробности состояния раненных при ударе ВСУ по Белгороду
1
18:25
Психотерапевт из Ноябрьска заподозрил медиков в коррупции. Инсайд
18:24
В МИД РФ назвали удар по Белгороду проявлением неонацистской сущности Киева
1
18:24
В мэрии Кургана рассказали, как ликвидируют последствия аварии возле шоссе Тюнина
18:20
В Петербурге налоговики начали проверки бизнеса Ивлеевой
1
18:14
В мэрии Пыть-Яха ответили на претензии жителей, которые жаловались Путину из-за скандала с балками
18:13
Губернатор ХМАО поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО
18:13
Погиб четвертый наемник из Чехии, воевавший за ВСУ
2
18:12
В Чечне ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты
2
18:12
Около ста больных детей из ХМАО получили помощь в фонде «Круг добра»
1
18:06
Пентагон запустил спутники для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет
4
18:06
Песков раскрыл детали визита Путина в Свердловскую область
18:04
Власти ХМАО потратят 3 миллиарда рублей на ремонт школ
18:04
Кто прилетел с Путиным в Свердловскую область
18:03
Путин прилетел в Свердловскую область
1
17:57
СБУ заочно предъявила Дерипаске обвинение по семи статьям УК Украины
17:55
Премьер Словакии заявил, что Россия никогда не уйдет из Донбасса и Крыма
3
17:51
TEN девелопмент ломает тренд на компактные квартиры
17:50
Вице-премьер РФ вручил премию владельцу горнолыжного курорта из Миасса. Фото
1
17:47
Частные инвесторы сформировали рынок жилья в столице ЯНАО
1
17:46
В Копейске инвалид не может переехать в новое жилье из-за нечищенного двора. Видео
17:45
Организаторы рассказали, как вернуть деньги за отмененный концерт Лолиты
1
17:45
Уральские металлурги в восемь раз увеличили сумму инвестпроектов
1
17:43
Мишустин сделал подарок горнолыжникам
1
17:43
Полпред Якушев выразил соболезнования белгородцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ
17:42
Госавтоинспекция устроила масштабные проверки свердловских автобусов
17:38
Жительница Тюмени обворовала мертвеца
2
17:36
В Курганской области вынесли приговор мужчине, выбившему ногой глаз сожительницы
17:36
Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с сильнейшим шахматистом России. Фото
17:34
В Челябинске горит автосервис. Фото
17:33
В ЯНАО на «трассе смерти» в жестком ДТП пострадало два человека. Фото
17:32
Количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло
17:30
Чиновники и силовики не могут договориться о важной должности в тюменском правительстве
17:27
Свердловчанина, убившего мать пятерых детей, отправили за решетку
17:26
Власти ЯНАО потратили на комфортное ведение бизнеса 80 млн рублей
17:25
Прокурор из ХМАО добилась запрета сайта с АУЕ*-тематикой
17:24
Челябинский завод запустил амбициозный проект, чтобы выполнить поручение Путина
1
17:24
В ЯНАО в многоквартирном доме разрушается потолок из-за протечки крыши. Фото
17:16
Путешественник Булычев достиг Ямала. Фото
17:16
Объявленных в федеральный розыск участников тюменской перестрелки задержали в Самаре. Видео
17:16
Куйвашев назначил ответственных за выборы президента
17:15
Два челябинских депутата досрочно лишились мандатов
17:12
Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление Волновахи
17:11
Врио главы Кургана Аргышева: перевозчики проплачивают заказные материалы. Видео
5
17:10
«Столото» в день падения метеорита поздравило лотерейных миллионеров Челябинска. Фото
17:09
Картаполов: РФ «предъявит счет» Чехии за ракеты, которыми обстреляли Белгород
3
17:09
В Челябинске присвоили названия пяти новым остановкам
17:02
Тинькофф банк убрал из логотипа единорога. Скрин
3
17:01
В Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ
17:00
Жители Пермского края помогут женщине-инвалиду, превратившей квартиру в помойку. Фото
16:58
В Кургане автомобили застревают в глубоких лужах возле шоссе Тюнина. Фото, видео
16:55
При обстреле ВСУ по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок
2
16:55
В городе ЯНАО школьники мерзнут в холодных классах
16:52
Задержан глава свердловского «Динамо»
3
16:51
В ХМАО следователи заставили выплатить директора фирмы долг по зарплате
16:50
Призер чемпионата России Муравьева снялась со Спартакиады в Магнитогорске
16:48
Госпитализировано 13 раненых после ударов ВСУ по Белгороду
16:45
В Перми взлетели цены на бананы
5
16:44
В ЯНАО с начала года жилищные сертификаты получили более 500 семей
16:42
Вратарь курганского «Зауралья» Важенин за 4 секунды дебюта дважды спас команду. Фото, видео
16:41
Из-за скандального проекта тюменских властей на четыре часа перекроют федеральную трассу
16:38
Надеждин готовит иск в Конституционный суд
2
16:30
Критиковавшего СВО беглого пермского экс-депутата Захарова признали банкротом
16:29
Службы отогрева машин решили навариться на тюменцах в последний холодный день зимы
1
16:27
Пермская прокуратура обжалует приговор экс-чиновнице, получившей срок из-за скандального фонда
16:27
Куда пожаловаться на работу автобусов в Тюмени
16:23
В России онлайн-платформы будут удалять сайты с жестоким контентом
3
16:21
Мэрия Челябинска отклонила проект по строительству высотки на северо-западе. Скрин
16:18
Один из крутых ресторанов Кургана стал площадкой для соревнований барменов. Фото, видео
16:16
Месторождение «Лукойла» в ХМАО назвали в честь выдающегося нефтяника
16:16
Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования жителям Белгорода
1
16:12
В ЯНАО политики и силовики почтили память воинов-интернационалистов. Фото
16:06
Захарова: Россия обратится в СБ ООН в связи с новым терактом в Белгороде
7
16:06
Челябинский экс-силовик Алексеев не смог выйти из СИЗО
16:06
Что спасло екатеринбурженку, выжившую после падения с 20 этажа
1
16:05
ВС РФ ударили по украинским заводам, которые производили авиадвигатели
2
16:03
Прокуратура указала на некомпетентность команде нового мэра Перми
16:02
Курганский бизнесмен встретился с легендарным летчиком-героем Юсуповым. Фото
16:01
Тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции
15:59
В «УГМК-Застройщик» высказались о новой станции метро в Екатеринбурге
15:55
СБУ предъявила заочное обвинение певице Таисии Повалий
1
15:54
Верховный суд отклонил иск Надеждина к ЦИК
2
15:52
Спасатели ЯНАО выручили ямальцев, у которых в тундре сломался снегоход
15:49
В Сургуте раскрыли возраст самой молодой роженицы
1
15:45
Курганцы пожаловались на взлетевшие в три раза счета от управкомпании
8
15:45
Кандидат в главы курганской КСП Останина пояснила, в каком случае начнет карать чиновников
15:43
Семья из ХМАО обманом получала выплаты от государства за вымышленного ребенка
15:42
Свердловский сенатор рассказал, чему научили афганцы современных участников СВО
15:41
Бастрыкин вмешался в скандал жителей Пыть-Яха с мэрией
15:36
Школьница, обвинившая учителя в домогательствах, сама его преследовала
2
15:34
Эрдоган рассказал о своих контактах с Путиным и Зеленским по Украине
1
15:31
Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду погиб ребенок
15:27
Глава столицы ЯНАО пожелал успеха новым сыроварам. Фото
15:25
Певица Савичева высказалась по поводу перезапуска «Фабрики звезд»
15:24
Yandex окончательно продал свои российские активы
1
15:21
Конькобежки Челябинской области завоевали бронзу на Спартакиаде РФ
15:20
Власти Нижневартовска сделали заявление о поставке новых автобусов
15:20
Что известно о екатеринбурженке, которая выпала с 20 этажа и осталась жива
3
15:19
Пермяки обсуждают загадочный объект в небе. Видео
3
15:16
В Пермском крае крупный пожар попал на видео
15:14
Пивовары объединились с уральским вузом ради создания новых вкусов
1
15:13
В Беларуси ввели режим контртеррористической операции на границе с Украиной
3
15:13
Спортсмен из главного вуза Кургана выиграл Всероссийские соревнования по дзюдо. Фото
15:13
Курганский депздрав ищет анонимного жалобщика, заявившего о невыдаче лекарств
1
15:07
Продукцию «Арианта» признали лучшей на крупнейшей международной выставке
15:05
В Кургане обсуждают, когда губернатор Шумков отчитается перед депутатами. Инсайд
1
15:04
Чиновника, обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве, отпустили из СИЗО
15:03
В Минобороны подтвердили удар ВСУ по Белгороду
4
15:01
Челябинские бойцы СВО освоили «Терминаторов». Видео
14:57
При обстреле Белгорода погиб грудной ребенок
14:54
Полиция Перми разыскивает подозреваемого в убийстве мужчину. Фото, видео
14:52
После реновации в школе ЯНАО опробуют новые IT-технологии
14:48
ФСБ нашла у студента УрГУПСа три огнестрела
14:45
Шестеро человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода
3
14:44
Челябинские депутаты почтили память воинов-интернационалистов. Фото
14:43
В Тюменской области появилось более двух тысяч новых контейнеров для ТКО
3
14:43
В многоэтажке Сургута сорвался лифт с 16 этажа с человеком в кабине. Видео
14:42
ВСУ разрушили ТЦ в Белгороде. Фото
1
14:38
ФАС возбудила дело в отношении банка «ФК Открытие»
1
14:35
ВСУ ударили по Белгороду, есть погибшие
3
14:35
В ХМАО гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта
14:34
Курганскую массажистку застукали за «французским поцелуем» тюменцу
13
14:32
Тюменские ТЦ устроили распродажи со скидками до 70%
14:31
В офисе Зеленского придумали концепцию легального освобождения от армии
1
14:28
Бойцы ВСУ спасли жизнь взявшему их в плен российскому военному
11
14:28
В Нижнем Тагиле заметили президентский кортеж. Видео
5
14:25
КПРФ планирует лишить Ельцин Центр статуса президентского центра весной
14:17
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
2
14:16
В ХМАО продают месторождение с запасами в 5 миллионов тонн нефти
2
14:15
В Челябинской области резко потеплеет к концу недели. Скрин
14:13
Медики из ХМАО рассказали, как узнать свой ВИЧ-статус
1
14:12
В Перми школьников отправили на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии
14:09
Курганский школьник стал победителем международного конкурса по математике. Фото
11
14:07
Карлсон пришел в шок от цен в российском продуктовом магазине
78
14:06
В такси Челябинска чаще всего используют авто из Европы, Кореи и России
14:05
Конгрессмен США предложила главе МИД Британии «поцеловать ее в задницу» на просьбу дать Киеву денег
8
14:01
Тагильских полицейских вывели на улицы перед возможным визитом Путина
13:56
В Екатеринбурге учителя уволили за домогательства к прохожему
13:51
Песков высказался об истерии Запада вокруг размещения ядерного оружия РФ в космосе
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СК возбудил дело по информации о домогательствах пермского педагога к ученице
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Жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг
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В ЯНАО водитель автобуса оставил пассажиров на морозе
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Уроженец Златоуста завоевал две золотые медали по сноуборду. Фото
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Ветеранов СВО пригласили бесплатно отдохнуть на севере Пермского края
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Вице-губернатор ХМАО пообещал построить жилье нового формата в Сургуте
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Самолет экстренно сел в Шереметьево после отказа двигателя
13:39
Власти ХМАО нашли 9 новых очагов аварийности на дорогах
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Кто чаще всего идет служить по контракту в Свердловской области
13:31
Свердловчанин рассказал, как его сын перенес 27 уколов циркулем от учителя
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13:30
Туристам в ЯНАО позволят отдыхать внутри охраняемых природных зон
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13:30
Кому проще всего трудоустроиться в ЯНАО
13:30
В аптеку Златоуста вернули жизненно важное лекарство
13:28
В России хотят зафиксировать стипендии в вузах не ниже МРОТ
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13:28
Робот Арди выдал замуж пермскую журналистку. Фото
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БМП-3 «Курганмашзавода» уничтожила на фронте американские бронемашины Bradley. Видео
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В Магнитогорске осудили участников ОПГ сутенеров
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13:25
Экс-глава комитета НАТО Куят словами Путина высказался о переговорах с Украиной
13:25
Кириенко и Пушилин отметили вклад Ямала в восстановление Волновахи. Видео
13:21
Аналитики назвали вакансии, на которые проще всего устроиться в ХМАО
13:19
В ЯНАО развивают систему «умного» видеонаблюдения
13:18
Пермского педагога, обвиняемого в домогательствах к ученице, ждут в школе
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Mash: Петросяну провели операцию на руке
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Челябинец покончил с собой после смерти супруги
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Полиция ХМАО проверяет рыбаков, выловивших тонны рыбы в нашумевшем видео
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13:05
FT: Венгрия выступила против нового санкционного пакета ЕС против России
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13:05
Свердловским контрактникам увеличили выплаты в пять раз
13:03
В ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день
13:01
В Перми резко взлетела стоимость земельных участков для строительства коттеджей
12:58
Песков объяснил свои слова про то, что СВО может идти дольше планируемого
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12:58
Правительство ХМАО переназначило ректора СурГУ на новый срок
12:54
MSK1: охранники главы Федерации бокса ДНР устроили перестрелку с бойцом ММА
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12:52
Жители Сургута начали получать единые расчетки за ЖКХ
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Из мэрии крупнейшего тюменского муниципалитета уволились все сотрудники
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Треть екатеринбуржцев предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки
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Власти ЯНАО рассказали, какой бизнес ждет вычет налогов
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Суд пересмотрит дело о 3-миллиардной взятке депутата Госдумы из Челябинска
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Диагностикой ямальцев занимается искусственный интеллект
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Путин наградил главу Сосновского района Ваганова
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В России запретят посуточно сдавать квартиры без счетчиков
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Челябинец, увернувшийся от украинского дрона, вернулся домой. Видео
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В Нижнем Тагиле полиция и дворники окружили школу — на фоне слухов про Путина. Фото, видео
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К Екатеринбургу подлетел правительственный спецборт. Скрин
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Politico: Путин «затроллил» Карлсона ответами на интервью
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В ЯНАО дорожники заплатят ребенку за падение с самоката
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Десятки пожарных автоцистерн закупили в курганские округа
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В ХМАО водитель автобуса сбил коллегу на остановке. Фото
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Две тюменских семьи получат награду от Владимира Путина
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Reuters: Россия начала производство собственных автомобилей Citroen
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В Свердловской области резко подешевели картофель, творог и гречка
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Бывший военный из Златоуста оплатил 146 штрафов ГИБДД после ареста иномарки
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МЧС: пожар в центре Москвы ликвидирован
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В Тюмени из-за жалобы московской фирмы приостановили важную закупку
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Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного тюменского мальчика
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В Кургане из-за морозов взлетели цены на такси
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Жителей Елово призвали забрать детей из детсадов из-за проблем с отоплением
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В Челябинске задержан гражданин Армении, находившийся в федеральном розыске
12:00
В Челябинской области при странных обстоятельствах скончались супруги-пенсионеры
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Курганские власти рассказали, когда введут особый противопожарный режим
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В Пермском крае морозы сорвали встречу главы округа с жителями деревень
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В Тюмени появится новый прямой рейс до Еревана
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Тюменцы обрадовались последним февральским морозам
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Readovka: в Шереметьево закрыт терминал «С» из-за возможной угрозы минирования
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В Тюмени взлетели цены на морепродукты
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В Пермском крае ликвидировали северный поселок, куда ссылали кулаков
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Следствие запросило заочно арестовать политика Гозмана* и экономиста Сонина**
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В Златоусте отменили занятия для всех классов школ
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В ХМАО из-за морозов объявили актировку для школьников второй смены
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Жителям Челябинской области начали дистанционно измерять давление
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Курганской области выделили десятки миллионов на борьбу с будущими пожарами
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Курганские власти хотят выпилить лес, чтобы спасти деревни и села от пожаров
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11:44
В ЯНАО посчитали, сколько бюджетных денег приходится на одного ямальца
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В Перми остановился рост цен на недвижимость
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В Кургане суд вынес иностранцу приговор за взятку тюменскому таможеннику
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В челябинских городах из-за морозов отменили занятия во вторую смену
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Латвия начала конфисковать автомобили с российскими номерами в пользу Украины
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Одна из последних пермских компаний миллиардера Рыболовлева закрывает бизнес
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Минздрав раскрыл состояние екатеринбурженки, выпавшей с 20 этажа
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Экс-прокурор Пермского края Белых возглавил Контрольно-счетную палату
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ГУ МВД: мигранты в Пермском крае стали совершать больше преступлений
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В Тюмени начался дефицит ветеринарных врачей
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Жительница ХМАО пойдет под суд за покупки с банковской карты, которую она случайно нашла
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В Нижнем Тагиле на улицах ограничили парковку на фоне слухов о визите Путина. Карта
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США конфисковали тысячи Porsche и Bentley из-за запрещенной детали из КНР
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Для курганцев создали более тысячи чатов, чтобы предупреждать о пожарах
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Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи
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Курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах
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Пассажирам рейса из ХМАО, который вернулся в аэропорт, предоставят резервный борт
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Карлсон рассказал, что его восхитило в России и задал неудобный вопрос властям США
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Под окнами больницы в Магнитогорске нашли труп пациента
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Отец Миши Бахтина вышел на пикет перед возможным визитом Путина на Урал. Фото
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Что известно о возможном визите Путина в Свердловскую область
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В Екатеринбурге вместо скандального рынка появятся жилые дома. Фото
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Польша в страхе подняла самолеты из-за авиации РФ
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Пропавший неделю назад свердловчанин найден мертвым
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Морозы в Перми поставили новый рекорд
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Синоптики обещают тюменцам оттепель. Скрин
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Центр Москвы полыхает огнем: что известно о крупном пожаре на Пушкинской площади
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Площадь пожара в центре Москвы резко выросла
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Пермская прокуратура судится с мэрией из-за передачи имущества в частные руки
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Чиновник правительства ХМАО уходит в отставку. Инсайд
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Из-за пожара на Пушкинской площади в Москве сгорели соседние здания
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Мэрия Кургана не смогла выселить сантехника из служебной квартиры
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Сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине
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Сын российского экс-губернатора рассказал о «внезапном» побеге из Италии
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Челябинский миллиардер из списка Forbes решил наградить учителей из своей школы
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Трамп неожиданно отреагировал на слова Путина о предпочтительном для РФ президенте США
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Спасателям-добровольцам из ЯНАО подарили автомобиль. Фото
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Что не так с планом Сырского на 2024 год
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