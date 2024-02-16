Автор антироссийских санкций возвращается на работу в Белый дом

Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщил портал Axios. Сингх являлся главным разработчиком экономических санкций против России.
«Ключевой архитектор экономических санкций администрации [президента США Джо] Байдена в отношении России возвращается в Белый дом», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Сингх будет искать способы влияния на РФ, а также займется поиском вариантов поддержки Украины.
Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции. В апреле 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Далип Сингх уйдет в «длительный отпуск».
Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщил портал Axios. Сингх являлся главным разработчиком экономических санкций против России. «Ключевой архитектор экономических санкций администрации [президента США Джо] Байдена в отношении России возвращается в Белый дом», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Сингх будет искать способы влияния на РФ, а также займется поиском вариантов поддержки Украины. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции. В апреле 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Далип Сингх уйдет в «длительный отпуск».