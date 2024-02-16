Автор антироссийских санкций возвращается на работу в Белый дом

Координатор санкций против России Далип Сингх вернется в Белый дом спустя 2 года
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«Архитектор» антироссийских санкций вернется в Белый дом Фото:
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Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщил портал Axios. Сингх являлся главным разработчиком экономических санкций против России.

«Ключевой архитектор экономических санкций администрации [президента США Джо] Байдена в отношении России возвращается в Белый дом», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Сингх будет искать способы влияния на РФ, а также займется поиском вариантов поддержки Украины.

Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции. В апреле 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Далип Сингх уйдет в «длительный отпуск».

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Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщил портал Axios. Сингх являлся главным разработчиком экономических санкций против России. «Ключевой архитектор экономических санкций администрации [президента США Джо] Байдена в отношении России возвращается в Белый дом», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Сингх будет искать способы влияния на РФ, а также займется поиском вариантов поддержки Украины. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции. В апреле 2022 года газета The Washington Post сообщила, что Далип Сингх уйдет в «длительный отпуск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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