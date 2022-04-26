Координатор санкций США против России уйдет в «длительный отпуск»

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх, который является главным координатором антироссийских санкций, уйдет в «длительный отпуск». По информации агентства The Washington Post, Сингху ищут замену.
«Далип Сингх, курировавший реакцию администрации Байдена и санкции против России, планирует взять длительный отпуск. Сингх, который является заместителем советника по национальной безопасности и заместителем в Национальном экономическом совете, стал публичным лицом широкомасштабных экономических санкций против России из-за ситуации на Украине», — пишет Bloomberg.
По информации источников американского агентства, в Белом доме размышляют над тем, кто заменит Сингха. В частности, на эту должность претендует Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Камаллы Харрис.
Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что санкции Запада преследуют цель «отменить Россию». В Белом доме заявили, что продолжают изучать возможность усиления санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».
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Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх, который является главным координатором антироссийских санкций, уйдет в «длительный отпуск». По информации агентства The Washington Post, Сингху ищут замену. «Далип Сингх, курировавший реакцию администрации Байдена и санкции против России, планирует взять длительный отпуск. Сингх, который является заместителем советника по национальной безопасности и заместителем в Национальном экономическом совете, стал публичным лицом широкомасштабных экономических санкций против России из-за ситуации на Украине», — пишет Bloomberg. По информации источников американского агентства, в Белом доме размышляют над тем, кто заменит Сингха. В частности, на эту должность претендует Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Камаллы Харрис. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что санкции Запада преследуют цель «отменить Россию». В Белом доме заявили, что продолжают изучать возможность усиления санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».