Стало известно, кто заплатит за льготную электроэнергию в новых субъектах РФ

За низкие энерготарифы в новых субъектах РФ бизнес заплатит через АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, лэп, линии электропередач, электричество
Правительство решило поровну поделить финансовую нагрузку между бюджетом и бизнесом Фото:

За льготную электроэнергию в новых регионах РФ заплатят промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал), в 2024 году сумма составит 18 миллиардов рублей. Это следует из распоряжения правительства.

«Промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны в 2024 году заплатят 18 млрд рублей за поставку электроэнергии по сниженным ценам в новые регионы РФ», — сообщила газета «

За льготную электроэнергию в новых регионах РФ заплатят промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал), в 2024 году сумма составит 18 миллиардов рублей. Это следует из распоряжения правительства. «Промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны в 2024 году заплатят 18 млрд рублей за поставку электроэнергии по сниженным ценам в новые регионы РФ», — сообщила газета «
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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