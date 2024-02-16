Стало известно, кто заплатит за льготную электроэнергию в новых субъектах РФ

За низкие энерготарифы в новых субъектах РФ бизнес заплатит через АЭС

16 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Правительство решило поровну поделить финансовую нагрузку между бюджетом и бизнесом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За льготную электроэнергию в новых регионах РФ заплатят промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал), в 2024 году сумма составит 18 миллиардов рублей. Это следует из распоряжения правительства. «Промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны в 2024 году заплатят 18 млрд рублей за поставку электроэнергии по сниженным ценам в новые регионы РФ», — сообщила газета «

За льготную электроэнергию в новых регионах РФ заплатят промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал), в 2024 году сумма составит 18 миллиардов рублей. Это следует из распоряжения правительства. «Промышленные потребители электроэнергии первой ценовой зоны в 2024 году заплатят 18 млрд рублей за поставку электроэнергии по сниженным ценам в новые регионы РФ», — сообщила газета «