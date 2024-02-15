Число подарков для свердловчан на предвыборной викторине увеличили вдвое. Видео

16 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

У свердловчан есть шанс выиграть в марте ценные призы (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, количество призов для викторины «Опорный край», которая пройдет в Свердловской области в дни выборов президента (15-18 марта), станет больше. Организаторы в два раза увеличили число смартфонов — до двух тысяч. И еще на 10 штук машин «Москвич» (до 90). Об этом на презентации автомобилей URA.RU рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов. «Смартфонов изначально планировали 1000, сейчас — 2000. То есть почти в два раза у свердловчан — участников викторины — вырос шанс стать обладателями ценного приза. Машин изначально планировалось 80, сейчас — 90», — отметил Породнов. Число квартир и мотоциклов останется прежним — 40 и 20, соответственно. По словам представителя СОСПП, цифры еще могут увеличиться. Машины, которые будут разыгрывать — «Москвичи 3». Все — белого цвета. «Такого количества автомобилей одного цвета, одной комплектации, которые есть в наличии, найти было проблематично, поэтому и был выбран этот бренд», — пояснил Породнов. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия региона. Организуют розыгрыш рядом с избирательными участками. Публичными организаторами выступают Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Федерация профсоюзов и областной Союз промышленников и предпринимателей. Общая сумма затрат на викторину оценивается пока в 700-750 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как и анонсировало URA.RU, количество призов для викторины «Опорный край», которая пройдет в Свердловской области в дни выборов президента (15-18 марта), станет больше. Организаторы в два раза увеличили число смартфонов — до двух тысяч. И еще на 10 штук машин «Москвич» (до 90). Об этом на презентации автомобилей URA.RU рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов. «Смартфонов изначально планировали 1000, сейчас — 2000. То есть почти в два раза у свердловчан — участников викторины — вырос шанс стать обладателями ценного приза. Машин изначально планировалось 80, сейчас — 90», — отметил Породнов. Число квартир и мотоциклов останется прежним — 40 и 20, соответственно. По словам представителя СОСПП, цифры еще могут увеличиться. Машины, которые будут разыгрывать — «Москвичи 3». Все — белого цвета. «Такого количества автомобилей одного цвета, одной комплектации, которые есть в наличии, найти было проблематично, поэтому и был выбран этот бренд», — пояснил Породнов. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия региона. Организуют розыгрыш рядом с избирательными участками. Публичными организаторами выступают Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Федерация профсоюзов и областной Союз промышленников и предпринимателей. Общая сумма затрат на викторину оценивается пока в 700-750 млн рублей.