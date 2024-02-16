Лавров: на Украине осталось меньше половины иностранных наемников

16 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось, заявил Сергей Лавров Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Меньше половины иностранных наемников осталось на территории Украины», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что ранее в составе ВСУ находились тысячи наемников, но в настоящее время их количество значительно сократилось. Лавров отметил, что многие из них покинули страну, а другие нашли свой «бесславный конец». Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, также имеют возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Маргелова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока таких случаев перехода наемников не наблюдалось в больших масштабах, но российская сторона приветствует такие намерения.

На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Меньше половины иностранных наемников осталось на территории Украины», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что ранее в составе ВСУ находились тысячи наемников, но в настоящее время их количество значительно сократилось. Лавров отметил, что многие из них покинули страну, а другие нашли свой «бесславный конец». Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, также имеют возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Маргелова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока таких случаев перехода наемников не наблюдалось в больших масштабах, но российская сторона приветствует такие намерения.