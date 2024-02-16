Лавров: на Украине осталось меньше половины иностранных наемников

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Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось, заявил Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

«Меньше половины иностранных наемников осталось на территории Украины», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что ранее в составе ВСУ находились тысячи наемников, но в настоящее время их количество значительно сократилось. Лавров отметил, что многие из них покинули страну, а другие нашли свой «бесславный конец».

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, также имеют возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Маргелова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока таких случаев перехода наемников не наблюдалось в больших масштабах, но российская сторона приветствует такие намерения.

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На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Меньше половины иностранных наемников осталось на территории Украины», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что ранее в составе ВСУ находились тысячи наемников, но в настоящее время их количество значительно сократилось. Лавров отметил, что многие из них покинули страну, а другие нашли свой «бесславный конец». Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, также имеют возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Маргелова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока таких случаев перехода наемников не наблюдалось в больших масштабах, но российская сторона приветствует такие намерения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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