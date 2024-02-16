Лавров: на Украине осталось меньше половины иностранных наемников

На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.
«Меньше половины иностранных наемников осталось на территории Украины», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что ранее в составе ВСУ находились тысячи наемников, но в настоящее время их количество значительно сократилось. Лавров отметил, что многие из них покинули страну, а другие нашли свой «бесславный конец».
Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, также имеют возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Маргелова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока таких случаев перехода наемников не наблюдалось в больших масштабах, но российская сторона приветствует такие намерения.
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