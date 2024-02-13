Сальдо предложил иностранным наемникам ВСУ перейти в батальон Маргелова

13 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут служить в российском добровольческом батальоне имени Маргелова, если решат перейти на сторону РФ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока случаи переход наемников на сторону России не носят масштабного характера. Однако такие намерения приветствуются российской стороной. «Приглашаю всех желающих иностранцев в добровольческий батальон имени Маргелова. Поможем всем, чем можем», — заявил Сальдо в интервью ТАСС. Батальон имени Маргелова был создан в Херсонской области в 2022 году. Ранее Сальдо рассказал, что польский наемник вступил в ряды армии России после того, как его бросили украинские сослуживцы. А наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались на воровство и коррупцию в украинской армии. По информации СКР, общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч.

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут служить в российском добровольческом батальоне имени Маргелова, если решат перейти на сторону РФ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пока случаи переход наемников на сторону России не носят масштабного характера. Однако такие намерения приветствуются российской стороной. «Приглашаю всех желающих иностранцев в добровольческий батальон имени Маргелова. Поможем всем, чем можем», — заявил Сальдо в интервью ТАСС. Батальон имени Маргелова был создан в Херсонской области в 2022 году. Ранее Сальдо рассказал, что польский наемник вступил в ряды армии России после того, как его бросили украинские сослуживцы. А наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались на воровство и коррупцию в украинской армии. По информации СКР, общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч.