В пермской глубинке власти раздадут участникам СВО по 10 гектаров земли

В Пермском крае участники СВО смогут бесплатно получить до 10 гектаров земли

16 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Землю можно использовать под индивидуальное жилищное строительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае власти определили размеры участков земли, которые смогут бесплатно получить участники спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах». Так, в Косинском округе выделят до 10 гектаров земли тем, кто решит заняться животноводством. Новость по теме Власти объяснили, как ветеранам СВО бесплатно получить участки земли в Пермском крае «В Чусовом участникам СВО под индивидуальное жилищное строительство смогут предложить земельные участки от 0,04 до 0,14 га, а в Косе — от 0,1 до 0,2 га, для садоводства. В Юсьве будут сформированы участки от 0,03 до 0,15 га, а в Березовке — от 0,05 до 0,1 га. Желающим заняться животноводством смогут выделить в Суксуне от 0,04 до 0,15 га, а в Косе — от 0,5 га до 10 га», — сказано в telegram-канале. Краевой закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков участникам спецоперации, был принят в конце 2023 года. Таким правом могут воспользоваться военнослужащие (в том числе уволенные в запас), добровольцы и бойцы Росгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами за участие в СВО. Ранее с размерами участков земли, которые будут выделены указанной категории граждан, определились власти Перми и Добрянки.

В Пермском крае власти определили размеры участков земли, которые смогут бесплатно получить участники спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах». Так, в Косинском округе выделят до 10 гектаров земли тем, кто решит заняться животноводством. «В Чусовом участникам СВО под индивидуальное жилищное строительство смогут предложить земельные участки от 0,04 до 0,14 га, а в Косе — от 0,1 до 0,2 га, для садоводства. В Юсьве будут сформированы участки от 0,03 до 0,15 га, а в Березовке — от 0,05 до 0,1 га. Желающим заняться животноводством смогут выделить в Суксуне от 0,04 до 0,15 га, а в Косе — от 0,5 га до 10 га», — сказано в telegram-канале. Краевой закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков участникам спецоперации, был принят в конце 2023 года. Таким правом могут воспользоваться военнослужащие (в том числе уволенные в запас), добровольцы и бойцы Росгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами за участие в СВО. Ранее с размерами участков земли, которые будут выделены указанной категории граждан, определились власти Перми и Добрянки.