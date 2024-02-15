15 февраля 2024

Для отношений с иностранцами тюменки предпочитают турок, а тюменцы — белорусок

Исследование: 76% тюменок готовы встречаться с иностранцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего для знакомств и построения отношений тюменки выбирают граждан Турции Фото:

В Тюменской области выяснили, что 76% местных девушек хотели бы встречаться с иностранцами, а среди всех партнеров из-за рубежа тюменки чаще всего выбирают турок. Данные приводятся в совместном исследовании компании СДЭК и сервиса «Мамба», которое есть в распоряжении URA.RU.

«В Тюменской области 50% молодых людей и 35% девушек признались, что опыт отношений на расстоянии ничем хорошим у них не закончился. Среди иностранцев выбор тюменок в основном падал на турок (13%), а тюменцев — на белорусок (22%). При этом дать такому формату второй шанс и искать партнера из-за границы готовы большинство респондентов — 76% девушек и 83% мужчин», — говорится в исследовании.

В нем изложено еще несколько фактов о том, как тюменцы видят свои отношения с гражданами других государств. В частности:

  • переехать ко второй половинке за границу не готовы 55% девушек, а 16% мужчин сделают это после продолжительного общения;
  • 38% опрошенных тюменок и 34% тюменцев с радостью получали бы подарки от иностранцев, даже малознакомых;
  • 41% девушек предпочли бы в качестве презентов деньги, которые они будут тратить в России;
  • 33% мужчин хотели бы получить сладости, а 38% — книги.

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В Тюменской области выяснили, что 76% местных девушек хотели бы встречаться с иностранцами, а среди всех партнеров из-за рубежа тюменки чаще всего выбирают турок. Данные приводятся в совместном исследовании компании СДЭК и сервиса «Мамба», которое есть в распоряжении URA.RU. «В Тюменской области 50% молодых людей и 35% девушек признались, что опыт отношений на расстоянии ничем хорошим у них не закончился. Среди иностранцев выбор тюменок в основном падал на турок (13%), а тюменцев — на белорусок (22%). При этом дать такому формату второй шанс и искать партнера из-за границы готовы большинство респондентов — 76% девушек и 83% мужчин», — говорится в исследовании. В нем изложено еще несколько фактов о том, как тюменцы видят свои отношения с гражданами других государств. В частности:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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