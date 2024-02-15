ООО «ТД Электротехмонтаж» подало пять исков против подразделений «АРСИБ Агро»

Претензии к «Арсибу» возникли у поставщика технологического оборудования из Санкт-Петербурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поставщик технологического оборудования из Санкт-Петербурга ООО «ТД Электротехмонтаж» пытается выбить долги у подразделений агродивизиона «Арсиба» через арбитражный суд. В картотеке арбитражных дел зарегистрированы сразу шесть исков, пять из которых — против компаний, входящих в структуру скандально известного тюменского холдинга, сообщает портал электронного правосудия.

«Зарегистрированы шесть исков от ООО „ТД Электротехмонтаж“ в адрес тюменских компаний. Во всех случаях иски являются гражданскими, речь в них идет о невыполнении финансовых обязательств по договорам и контрактам. Все иски зарегистрированы, но пока не поступили в производство», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

По данным СБИС, пять из шести компаний, к которым возникли претензии у поставщика из Санкт-Петербурга, входят в агродивизион «Арсиба». Четыре из них напрямую управляются компанией «АРСИБ Агро», а пятая учреждена аффилированной компанией «Ишимоптторг», связанной с «Арсибом» через учредителя Лусине Срабян.

ООО «ТД Электротехмонтаж», по данным СБИС, имеет стабильное финансовое положение. В портфеле компании — больше 5,5 тысячи исполненных договоров поставок оборудования компаниям по всей России. За время своего существования компания участвовала почти в 10 тысячах судов на общую сумму более 60 млрд рублей. Всего один процент этих дел компания проиграла.

Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о претензиях, которые возникают у партнеров и госорганов к компаниям, связанным с «Арсибом». Одна из этих претензий закончилась банкротством строительной компании «Энки Строй».