06 февраля 2024

Тюменские чиновники плетут маскировочные сети для участников СВО

В департаменте экономики Тюменской области плетут масксети для участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400 лет. Тюмень , сетка, камуфляж, маскировка, масксеть
В тюменском департаменте экономики начали плести масксети для участников СВО Фото:

Специалисты департамента экономики Тюменской области начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«Специалисты департамента экономики Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО. Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации „Маскировка Z Тюмень“. На сегодня готовы уже два изделия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, участвующие в СВО, нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Правительство региона оказывает бойцам необходимую поддержку. Тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Специалисты департамента экономики Тюменской области начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Специалисты департамента экономики Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО. Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации „Маскировка Z Тюмень“. На сегодня готовы уже два изделия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, участвующие в СВО, нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Правительство региона оказывает бойцам необходимую поддержку. Тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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