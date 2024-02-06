Тюменские чиновники плетут маскировочные сети для участников СВО

В департаменте экономики Тюменской области плетут масксети для участников СВО

07 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В тюменском департаменте экономики начали плести масксети для участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специалисты департамента экономики Тюменской области начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Специалисты департамента экономики Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО. Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации „Маскировка Z Тюмень“. На сегодня готовы уже два изделия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, участвующие в СВО, нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Правительство региона оказывает бойцам необходимую поддержку. Тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты департамента экономики Тюменской области начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Специалисты департамента экономики Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО. Коллектив присоединился к добровольческому движению в декабре 2023 года. Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента, трудятся в свободное от работы время. Плести маскировочные сети экономистов научили волонтеры организации „Маскировка Z Тюмень“. На сегодня готовы уже два изделия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области, участвующие в СВО, нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Правительство региона оказывает бойцам необходимую поддержку. Тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.