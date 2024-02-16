ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где умер Навальный*

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Судебное заседание по делу Алексея Пьянкова. Екатеринбург, фсин россии
ФСИН направил комиссию в колонию в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

В колонию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), направляется комиссия от ФСИН. Туда приедут сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений. Об этом сообщает ведомство.

«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия Центрального аппарата ФСИН России», — передает ведомство. В комиссии состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений и руководители.

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В колонию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), направляется комиссия от ФСИН. Туда приедут сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений. Об этом сообщает ведомство. «В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия Центрального аппарата ФСИН России», — передает ведомство. В комиссии состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений и руководители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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