ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где умер Навальный*

ФСИН направил комиссию в колонию в ЯНАО
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
В колонию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), направляется комиссия от ФСИН. Туда приедут сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений. Об этом сообщает ведомство.
«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия Центрального аппарата ФСИН России», — передает
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