ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где умер Навальный*

16 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

ФСИН направил комиссию в колонию в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии В колонию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), направляется комиссия от ФСИН. Туда приедут сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений. Об этом сообщает ведомство. «В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия Центрального аппарата ФСИН России», — передает ведомство . В комиссии состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений и руководители.

В колонию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), направляется комиссия от ФСИН. Туда приедут сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений. Об этом сообщает ведомство. «В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия Центрального аппарата ФСИН России», — передает ведомство. В комиссии состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений и руководители.