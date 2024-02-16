СК организовал проверку по факту смерти Навального*

16 февраля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

СК проведет комплекс следственных мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии По факту смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО. «Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3», — передает СК . Отмечается, что проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Они направлены на установление обстоятельства смерти Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

По факту смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО. «Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3», — передает СК. Отмечается, что проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Они направлены на установление обстоятельства смерти Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов