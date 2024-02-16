СК организовал проверку по факту смерти Навального*

СК проведет комплекс следственных мероприятий
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
По факту смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.
«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3», — передает
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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