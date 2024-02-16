СК организовал проверку по факту смерти Навального*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
СК проведет комплекс следственных мероприятий Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

По факту смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3», — передает СК. Отмечается, что проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Они направлены на установление обстоятельства смерти Навального.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По факту смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО. «Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3», — передает СК. Отмечается, что проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Они направлены на установление обстоятельства смерти Навального. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...