Ярмыш* заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального*

16 февраля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

По словам Ярмыш*, она поделится информацией о смерти, как только она появится Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в исправительной колонии в ЯНАО. По ее словам, как только появится информация, она сообщит. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет», — передает Ярмыш*. По ее словам, как только будет информация, ее сообщат. Она также отметила, что на данный момент адвокат Навального* вылетает в Харп. *Признана в РФ иноагентом *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в исправительной колонии в ЯНАО. По ее словам, как только появится информация, она сообщит. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет», — передает Ярмыш*. По ее словам, как только будет информация, ее сообщат. Она также отметила, что на данный момент адвокат Навального* вылетает в Харп. *Признана в РФ иноагентом *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов