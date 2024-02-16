Ярмыш* заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального*

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Навальный Алексей. Москва, ярмыш кира, навальный алексей
По словам Ярмыш*, она поделится информацией о смерти, как только она появится Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в исправительной колонии в ЯНАО. По ее словам, как только появится информация, она сообщит.

«ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет», — передает Ярмыш*. По ее словам, как только будет информация, ее сообщат. Она также отметила, что на данный момент адвокат Навального* вылетает в Харп.

*Признана в РФ иноагентом

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в исправительной колонии в ЯНАО. По ее словам, как только появится информация, она сообщит. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет», — передает Ярмыш*. По ее словам, как только будет информация, ее сообщат. Она также отметила, что на данный момент адвокат Навального* вылетает в Харп. *Признана в РФ иноагентом *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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