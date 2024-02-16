Члена Совета по правам человека при Путине Меркачева прокомментировала смерть Навального*

Члена Совета по правам человека при Путине Ева Меркачева заявила, что здоровье Навального* могло подорвать постоянное нахождение в ШИЗО (штрафной изолятор), где очень тяжелые условия пребывания. Таким образом Меркачева прокомментировала смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Я считаю, что к этому [смерти Навального] могло привести постоянное нахождение в ШИЗО. Это очень тяжелые условия содержания», — передает MSK1.RU слова Меркачевой. Навальный помещался в ШИЗО за неоднократные нарушения дисциплины и режима исправительной колонии.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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