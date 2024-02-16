Члена Совета по правам человека при Путине Меркачева прокомментировала смерть Навального*

Члена Совета по правам человека Меркачева: в смерти Навального* виноват ШИЗО
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По словам Меркачевой, Навальный* находился в чудовищных условиях в ШИЗО Фото:
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Навальный скончался в колонии

Члена Совета по правам человека при Путине Ева Меркачева заявила, что здоровье Навального* могло подорвать постоянное нахождение в ШИЗО (штрафной изолятор), где очень тяжелые условия пребывания. Таким образом Меркачева прокомментировала смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

«Я считаю, что к этому [смерти Навального] могло привести постоянное нахождение в ШИЗО. Это очень тяжелые условия содержания», — передает MSK1.RU слова Меркачевой. Навальный помещался в ШИЗО за неоднократные нарушения дисциплины и режима исправительной колонии.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Члена Совета по правам человека при Путине Ева Меркачева заявила, что здоровье Навального* могло подорвать постоянное нахождение в ШИЗО (штрафной изолятор), где очень тяжелые условия пребывания. Таким образом Меркачева прокомментировала смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Я считаю, что к этому [смерти Навального] могло привести постоянное нахождение в ШИЗО. Это очень тяжелые условия содержания», — передает MSK1.RU слова Меркачевой. Навальный помещался в ШИЗО за неоднократные нарушения дисциплины и режима исправительной колонии. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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