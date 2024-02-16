Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

Программа развития инженерных школ в России будет продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими индустриального парка «Станкомаш».
«Возможно и нужно [продлить программу развития инженерных школ]. Это очень хороший проект», — заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас в России действуют 50 перспективных площадок. В этой программе участвуют около 160 крупных предприятий. Президент отметил, что общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей. Слова Путина приводит корреспондент URA.RU.
Путин начал рабочий визит в Челябинской области днем 16 февраля. На встрече в «Станкомаше» он отметил развитие промышленности России. По его словам, санкции Запада положительно на это повлияли.
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