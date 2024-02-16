Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

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Конар. Челябинск
Путин отметил, что развитие инженерных школ — это хороший проект Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Программа развития инженерных школ в России будет продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими индустриального парка «Станкомаш».

«Возможно и нужно [продлить программу развития инженерных школ]. Это очень хороший проект», — заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас в России действуют 50 перспективных площадок. В этой программе участвуют около 160 крупных предприятий. Президент отметил, что общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей. Слова Путина приводит корреспондент URA.RU.

Путин начал рабочий визит в Челябинской области днем 16 февраля. На встрече в «Станкомаше» он отметил развитие промышленности России. По его словам, санкции Запада положительно на это повлияли.

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Программа развития инженерных школ в России будет продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими индустриального парка «Станкомаш». «Возможно и нужно [продлить программу развития инженерных школ]. Это очень хороший проект», — заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас в России действуют 50 перспективных площадок. В этой программе участвуют около 160 крупных предприятий. Президент отметил, что общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей. Слова Путина приводит корреспондент URA.RU. Путин начал рабочий визит в Челябинской области днем 16 февраля. На встрече в «Станкомаше» он отметил развитие промышленности России. По его словам, санкции Запада положительно на это повлияли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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