Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

16 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что развитие инженерных школ — это хороший проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Программа развития инженерных школ в России будет продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими индустриального парка «Станкомаш». «Возможно и нужно [продлить программу развития инженерных школ]. Это очень хороший проект», — заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас в России действуют 50 перспективных площадок. В этой программе участвуют около 160 крупных предприятий. Президент отметил, что общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей. Слова Путина приводит корреспондент URA.RU. Путин начал рабочий визит в Челябинской области днем 16 февраля. На встрече в «Станкомаше» он отметил развитие промышленности России. По его словам, санкции Запада положительно на это повлияли.

Программа развития инженерных школ в России будет продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими индустриального парка «Станкомаш». «Возможно и нужно [продлить программу развития инженерных школ]. Это очень хороший проект», — заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас в России действуют 50 перспективных площадок. В этой программе участвуют около 160 крупных предприятий. Президент отметил, что общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей. Слова Путина приводит корреспондент URA.RU. Путин начал рабочий визит в Челябинской области днем 16 февраля. На встрече в «Станкомаше» он отметил развитие промышленности России. По его словам, санкции Запада положительно на это повлияли.