Медики более получаса пытались реанимировать Навального*

16 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Медики не смогли реанимировать Навального* Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Медикам не удалось этого сделать, осужденный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в Лабытнангской городской больнице. «Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — передает корреспондент URA.RU информацию из больницы. Медики отметили, что они ехали до колонии порядка семи минут, а на территорию исправительного учреждения попали за две минуты. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Медикам не удалось этого сделать, осужденный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в Лабытнангской городской больнице. «Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — передает корреспондент URA.RU информацию из больницы. Медики отметили, что они ехали до колонии порядка семи минут, а на территорию исправительного учреждения попали за две минуты. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов