Медики более получаса пытались реанимировать Навального*

Бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Медикам не удалось этого сделать, осужденный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в Лабытнангской городской больнице.
«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — передает корреспондент URA.RU информацию из больницы. Медики отметили, что они ехали до колонии порядка семи минут, а на территорию исправительного учреждения попали за две минуты.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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