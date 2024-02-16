Медики более получаса пытались реанимировать Навального*

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
Медики не смогли реанимировать Навального* Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Медикам не удалось этого сделать, осужденный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в Лабытнангской городской больнице.

«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — передает корреспондент URA.RU информацию из больницы. Медики отметили, что они ехали до колонии порядка семи минут, а на территорию исправительного учреждения попали за две минуты.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Медикам не удалось этого сделать, осужденный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в Лабытнангской городской больнице. «Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — передает корреспондент URA.RU информацию из больницы. Медики отметили, что они ехали до колонии порядка семи минут, а на территорию исправительного учреждения попали за две минуты. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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