Путин пообещал побывать на челябинском заводе троллейбусов

Путин с видимым удовольствием обсудил производство новейших троллейбусов на Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить «Челябинский завод городского электрического транспорта» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины»). Заявление прозвучало 16 февраля в ходе встречи с работниками предприятий региона и студентами на площадке индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Я вчера видел конечный результат — уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, очень интересно. Постараюсь, спасибо большое», — ответил Путин. Поводом стало приглашение одного из участников встречи ознакомиться с производством.

Президент также добавил, что не стоит останавливаться на достигнутом. В частности, надо увеличить длину пробега троллейбуса без проводов, используя аккумуляторные батареи.

Троллейбус «Синара-6254» начали делать в 2022 году . Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных мест. Производство развернуто в Челябинске.

Производство новых троллейбусов развернули в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU