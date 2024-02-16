Путин пообещал побывать на челябинском заводе троллейбусов

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Конар. Челябинск
Путин с видимым удовольствием обсудил производство новейших троллейбусов на Урале Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить «Челябинский завод городского электрического транспорта» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины»). Заявление прозвучало 16 февраля в ходе встречи с работниками предприятий региона и студентами на площадке индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Я вчера видел конечный результат — уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, очень интересно. Постараюсь, спасибо большое», — ответил Путин. Поводом стало приглашение одного из участников встречи ознакомиться с производством.

Президент также добавил, что не стоит останавливаться на достигнутом. В частности, надо увеличить длину пробега троллейбуса без проводов, используя аккумуляторные батареи.

Троллейбус «Синара-6254» начали делать в 2022 году. Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных мест. Производство развернуто в Челябинске.

Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск
Производство новых троллейбусов развернули в Челябинске
Фото:
Новый красный троллейбус Синара. Челябинск
Сейчас их можно увидеть на улицах Челябинска и в Свердловской области
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Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить «Челябинский завод городского электрического транспорта» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины»). Заявление прозвучало 16 февраля в ходе встречи с работниками предприятий региона и студентами на площадке индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Я вчера видел конечный результат — уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, очень интересно. Постараюсь, спасибо большое», — ответил Путин. Поводом стало приглашение одного из участников встречи ознакомиться с производством. Президент также добавил, что не стоит останавливаться на достигнутом. В частности, надо увеличить длину пробега троллейбуса без проводов, используя аккумуляторные батареи. Троллейбус «Синара-6254» начали делать в 2022 году. Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных мест. Производство развернуто в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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