Президент России Владимир Путин во время визита на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара») в Верхней Пышме оценил технику, которую выпускают на предприятии. В частности, сел за руль нового электробуса «Синара-6254»(троллейбуса с увеличенным автономным ходом) и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Видео в своем telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Путин побывал в новейшем поезде „Финист“. За рулем нового автобуса (на самом деле троллейбуса с автономным ходом — прим. URA.RU) „Синара“ побывал тоже», — написал журналист.
«Финист» — новый скоростной электропоезд серии ЭС104 с отечественным тяговым оборудованием. Испытания электропоездов завершили в ноябре 2023 года. Первые 14 пятивагонных электропоездов уже передали РЖД и вышли на маршруты Свердловской железной дороги.
Электробус «Синара-6254» начали делать в 2022 году. Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных.
Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Он уже побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где выпускают танки, а также в модернизированной школе №32. В Верхней Пышме глава государства проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот проект он называл приоритетным.
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