Политика Власть Путин посидел за рулем нового электробуса «Синары» и осмотрел электричку. Видео 15 февраля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 + Владимир Путин находится в Верхней Пышме с рабочим визитом (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время визита на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара») в Верхней Пышме оценил технику, которую выпускают на предприятии. В частности, сел за руль нового электробуса «Синара-6254»(троллейбуса с увеличенным автономным ходом) и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Видео в своем telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин побывал в новейшем поезде „Финист“. За рулем нового автобуса (на самом деле троллейбуса с автономным ходом — прим. URA.RU) „Синара“ побывал тоже», — написал журналист. «Финист» — новый скоростной электропоезд серии ЭС104 с отечественным тяговым оборудованием. Испытания электропоездов завершили в ноябре 2023 года. Первые 14 пятивагонных электропоездов уже передали РЖД и вышли на маршруты Свердловской железной дороги. Электробус «Синара-6254» начали делать в 2022 году. Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Он уже побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где выпускают танки, а также в модернизированной школе №32. В Верхней Пышме глава государства проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот проект он называл приоритетным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Президент России Владимир Путин во время визита на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара») в Верхней Пышме оценил технику, которую выпускают на предприятии. В частности, сел за руль нового электробуса «Синара-6254»(троллейбуса с увеличенным автономным ходом) и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Видео в своем telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин побывал в новейшем поезде „Финист“. За рулем нового автобуса (на самом деле троллейбуса с автономным ходом — прим. URA.RU) „Синара“ побывал тоже», — написал журналист. «Финист» — новый скоростной электропоезд серии ЭС104 с отечественным тяговым оборудованием. Испытания электропоездов завершили в ноябре 2023 года. Первые 14 пятивагонных электропоездов уже передали РЖД и вышли на маршруты Свердловской железной дороги. Электробус «Синара-6254» начали делать в 2022 году. Среди его уникальных функций — способность преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети, увеличенная на 15% общая энергоэффективность, увеличенное до 37 количество посадочных. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Он уже побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где выпускают танки, а также в модернизированной школе №32. В Верхней Пышме глава государства проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот проект он называл приоритетным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям