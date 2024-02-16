Алексей Навальный* умер в колонии: что известно на данный момент

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент.
Навальному стало плохо во время прогулки в колонии. Он практически сразу потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, однако безрезультатно.
В колонию ЯНАО была отправлена специальная комиссия центрального аппарата ФСИН России. В ней состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений, а также руководители.
Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального. Пресс-секретарь отметил, что точная причина устанавливается. Были сообщения, что у Навального оторвался тромб.
Следственный комитет России заявил, что будет организована проверка в исправительной колонии. Она выяснит все обстоятельства и причины смерти Навального.
В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО рассказали, что Навальный не жаловался на здоровье. Родственники осужденного не обращались за помощью в ОНК.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет информации касательно смерти. В колонию также выехал адвокат заключенного.
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила в своем telegram-канале, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидера Запада уже делают выводы. По ее словам, эта моментальная реакция в виде «прямых обвинений России саморазоблачительна».
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов