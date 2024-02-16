Алексей Навальный* умер в колонии: что известно на данный момент

Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО

16 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Алексею Навальному* стало плохо во время прогулки в колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент. Навальному стало плохо во время прогулки в колонии. Он практически сразу потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, однако безрезультатно.

В колонию ЯНАО была отправлена специальная комиссия центрального аппарата ФСИН России. В ней состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений, а также руководители.

Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального. Пресс-секретарь отметил, что точная причина устанавливается. Были сообщения, что у Навального оторвался тромб.

Следственный комитет России заявил, что будет организована проверка в исправительной колонии. Она выяснит все обстоятельства и причины смерти Навального.

В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО рассказали, что Навальный не жаловался на здоровье. Родственники осужденного не обращались за помощью в ОНК.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет информации касательно смерти. В колонию также выехал адвокат заключенного.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал установить все факты. Он заявил, что Россия должна «ответить на серьезные вопросы».

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила в своем telegram-канале , что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидера Запада уже делают выводы. По ее словам, эта моментальная реакция в виде «прямых обвинений России саморазоблачительна». *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов