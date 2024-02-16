Алексей Навальный* умер в колонии: что известно на данный момент

Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексею Навальному* стало плохо во время прогулки в колонии Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент.

  • Навальному стало плохо во время прогулки в колонии. Он практически сразу потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, однако безрезультатно.
  • В колонию ЯНАО была отправлена специальная комиссия центрального аппарата ФСИН России. В ней состоят работники оперативно-режимных и медицинских подразделений, а также руководители.
  • Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального. Пресс-секретарь отметил, что точная причина устанавливается. Были сообщения, что у Навального оторвался тромб.
  • Следственный комитет России заявил, что будет организована проверка в исправительной колонии. Она выяснит все обстоятельства и причины смерти Навального.
  • В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО рассказали, что Навальный не жаловался на здоровье. Родственники осужденного не обращались за помощью в ОНК.
  • Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет информации касательно смерти. В колонию также выехал адвокат заключенного.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал установить все факты. Он заявил, что Россия должна «ответить на серьезные вопросы».
  • Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила в своем telegram-канале, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидера Запада уже делают выводы. По ее словам, эта моментальная реакция в виде «прямых обвинений России саморазоблачительна».

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО 16 февраля. Ему стало плохо во время прогулки. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе стране доложено о ситуации. URA.RU приводит всю информацию, которая известна на данный момент. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...