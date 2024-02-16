Депутат Делягин: Запад воспользуется смертью Навального* для новых санкций

16 февраля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Россияне не будут реагировать на смерть Навального, считает Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад может использовать смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в качестве повода для расширения санкций или конфискации замороженных российских активов. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. «Запад, конечно, обвинит нас, это будет средством информационной войны и каких-то новых санкций. Возможно, под это конфискуют замороженные 300 млрд долларов, но не более», — сказал Михаил Делягин. По его словам, российское общество никак не отреагирует на случившееся. «Ничего не будет, давно забыли его все. Да и трагедией это на фоне смертей на фронте не воспринимается», — подчеркнул депутат. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия из-за санкций США и стран ЕС лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. Общий объем составлял с начала СВО около 640 млрд долларов. К около 300 млрд долларов страна потеряла доступ. Часть резервов, включая Фонд национального благосостояния, оказалась заморожена. С тех пор Запад многократно обсуждал возможность их изъятия и передачи данных средств Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что такое решения приведет к серьезным последствиям для мировой экономики. Навальный умер в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Он почувствовал себя плохо после прогулки. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на серьезные вопросы после случившегося. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Запад сам себя разоблачил такой моментальной реакцией. Она уверена, что выводы уже были заготовлены, хотя экспертиза еще не проводилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад может использовать смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в качестве повода для расширения санкций или конфискации замороженных российских активов. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. «Запад, конечно, обвинит нас, это будет средством информационной войны и каких-то новых санкций. Возможно, под это конфискуют замороженные 300 млрд долларов, но не более», — сказал Михаил Делягин. По его словам, российское общество никак не отреагирует на случившееся. «Ничего не будет, давно забыли его все. Да и трагедией это на фоне смертей на фронте не воспринимается», — подчеркнул депутат. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия из-за санкций США и стран ЕС лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. Общий объем составлял с начала СВО около 640 млрд долларов. К около 300 млрд долларов страна потеряла доступ. Часть резервов, включая Фонд национального благосостояния, оказалась заморожена. С тех пор Запад многократно обсуждал возможность их изъятия и передачи данных средств Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что такое решения приведет к серьезным последствиям для мировой экономики. Навальный умер в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Он почувствовал себя плохо после прогулки. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на серьезные вопросы после случившегося. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Запад сам себя разоблачил такой моментальной реакцией. Она уверена, что выводы уже были заготовлены, хотя экспертиза еще не проводилась.