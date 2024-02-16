Водитель, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя пермячка, заключен под стражу

Жителя Добрянки обвиняют в гибели 11-летней девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель из Добрянки (Пермский край), из-за которого в ДТП погибла 11-летняя девочка, заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователи предъявили 36-летнему жителю Добрянка обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написано на сайте ведомства.

Инцидент с гибелью юной пермячки произошел на повороте в Полазну 10 февраля. По данным силовиков, водитель Mercedes был пьян. Он допустил съезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. Расследование уголовного дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.