В Тюменской области снизилось количество детей-сирот

В Тюменской области 95% детей-сирот проживают в замещающих семьях Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние три года в Тюменской области ощутимо снизилось количество детей-сирот. Об этом рассказал директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

«Сейчас в Тюменской области более 5700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказал Грамотин 72.RU. Также сообщается, что таких несовершеннолетних в 2021 году было 6142, а в 2022 году — 6045. Грамотин добавил, что больше 95% сирот проживают в замещающих семьях.

В 2022 году из бюджета Тюменской области было дополнительно выделено 322 миллиона рублей на покупку жилья для детей-сирот. Все квартиры приобретаются с чистовой отделкой и установленной сантехникой на первичном рынке жилья.