16 февраля 2024

В Тюменской области снизилось количество детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, дети, школьники
В Тюменской области 95% детей-сирот проживают в замещающих семьях Фото:

За последние три года в Тюменской области ощутимо снизилось количество детей-сирот. Об этом рассказал директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

«Сейчас в Тюменской области более 5700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказал Грамотин 72.RU. Также сообщается, что таких несовершеннолетних в 2021 году было 6142, а в 2022 году — 6045. Грамотин добавил, что больше 95% сирот проживают в замещающих семьях.

В 2022 году из бюджета Тюменской области было дополнительно выделено 322 миллиона рублей на покупку жилья для детей-сирот. Все квартиры приобретаются с чистовой отделкой и установленной сантехникой на первичном рынке жилья.

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За последние три года в Тюменской области ощутимо снизилось количество детей-сирот. Об этом рассказал директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин. «Сейчас в Тюменской области более 5700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказал Грамотин 72.RU. Также сообщается, что таких несовершеннолетних в 2021 году было 6142, а в 2022 году — 6045. Грамотин добавил, что больше 95% сирот проживают в замещающих семьях. В 2022 году из бюджета Тюменской области было дополнительно выделено 322 миллиона рублей на покупку жилья для детей-сирот. Все квартиры приобретаются с чистовой отделкой и установленной сантехникой на первичном рынке жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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