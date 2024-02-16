16 февраля 2024

В ЯНАО бывшая уголовница зарезала мужчину из-за ссоры

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Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности Фото:

Жительница Губкинского (ЯНАО) в ходе конфликта ударила мужчину ножом в грудь, после чего он скончался. В окружном Управлении СК РФ сообщили, что женщина в момент убийства была пьяна и ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«По данным следствия, в городе Губкинский, 16 февраля 2024 года 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с мужчиной, нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения потерпевший, 1969 года рождения скончался. Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят сбор доказательств.

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Жительница Губкинского (ЯНАО) в ходе конфликта ударила мужчину ножом в грудь, после чего он скончался. В окружном Управлении СК РФ сообщили, что женщина в момент убийства была пьяна и ранее привлекалась к уголовной ответственности. «По данным следствия, в городе Губкинский, 16 февраля 2024 года 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с мужчиной, нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения потерпевший, 1969 года рождения скончался. Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят сбор доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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