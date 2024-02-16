В ЯНАО бывшая уголовница зарезала мужчину из-за ссоры

Жительница Губкинского (ЯНАО) в ходе конфликта ударила мужчину ножом в грудь, после чего он скончался. В окружном Управлении СК РФ сообщили, что женщина в момент убийства была пьяна и ранее привлекалась к уголовной ответственности.
«По данным следствия, в городе Губкинский, 16 февраля 2024 года 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с мужчиной, нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения потерпевший, 1969 года рождения скончался. Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят сбор доказательств.
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