Bloomberg: в Европе назревает раскол из-за споров вокруг Украины

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Конфликт на Украине затянулся на три года Фото:
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Европейские лидеры все чаще стали обвинять друг друга в недостатке помощи для Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что спор ставит под угрозу единство Запада.

«Европейские союзники все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия, что ставит под угрозу единство континента», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что конфликт затягивается на три года.

Ранее бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс заявил, что прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные старны понимают бессмысленность поддержки Украины, однако не могутее забросить из-за репутационных рисков.

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Европейские лидеры все чаще стали обвинять друг друга в недостатке помощи для Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что спор ставит под угрозу единство Запада. «Европейские союзники все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия, что ставит под угрозу единство континента», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что конфликт затягивается на три года. Ранее бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс заявил, что прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные старны понимают бессмысленность поддержки Украины, однако не могутее забросить из-за репутационных рисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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