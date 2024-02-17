В строящийся кафедральный собор Рождества Христова на северо-западе Челябинска 17 февраля привезли первые иконы. Образы установят на иконостасе в нижнем храме, рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.
«Всего привезли 14 образов. Иконы написали сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга», — рассказали в епархии.
В иконостасе представлен равноапостольный князь Владимир. Также есть изображение Крещения Иисуса Христа, отдельно Иоанна Крестителя, праведного Симеона Верхотурского, иконы южноуральских святых, включая священномученика Василия Носова, который был канонизирован в октябре 2023 года, также в ряду святых благоверный князь Игорь Черниговский.
Иконы на время отделочных работ будут находиться в защитных пленках. Установят их на иконостасе в нижнем храме. Открыть храм для молитв планируют к Пасхе.
Строительства собора Рождества Христова в Челябинске началось в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали по всей области. 28 июля 2019 года были освящены колокола. Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в Уральском федеральном округе.
На время отделочных работ иконы будут находиться в пленке
Фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии
Иконы написали сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии
В строящийся кафедральный собор Рождества Христова на северо-западе Челябинска 17 февраля привезли первые иконы. Образы установят на иконостасе в нижнем храме, рассказали в пресс-службе Челябинской епархии. «Всего привезли 14 образов. Иконы написали сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга», — рассказали в епархии. В иконостасе представлен равноапостольный князь Владимир. Также есть изображение Крещения Иисуса Христа, отдельно Иоанна Крестителя, праведного Симеона Верхотурского, иконы южноуральских святых, включая священномученика Василия Носова, который был канонизирован в октябре 2023 года, также в ряду святых благоверный князь Игорь Черниговский. Иконы на время отделочных работ будут находиться в защитных пленках. Установят их на иконостасе в нижнем храме. Открыть храм для молитв планируют к Пасхе. Строительства собора Рождества Христова в Челябинске началось в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали по всей области. 28 июля 2019 года были освящены колокола. Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в Уральском федеральном округе.