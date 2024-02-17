На Украине партизаны взорвали эшелон с военным грузом НАТО

Воевода: украинские партизаны взорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО
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Алексей Воевода сообщил, что на ремонт дороги уйдет несколько дней Фото:

В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», — заявил Воевода в своем telegram-канале. По его словам, эшелон шел из Молдавии в Винницу.

Воевода отметил, что участок железной дороги был поврежден. Он подчеркнул, что на ремонт потребуется несколько дней.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. По словам пленного украинского военнослужащего Богдана Куманского, массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом»

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В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. «Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», — заявил Воевода в своем telegram-канале. По его словам, эшелон шел из Молдавии в Винницу. Воевода отметил, что участок железной дороги был поврежден. Он подчеркнул, что на ремонт потребуется несколько дней. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. По словам пленного украинского военнослужащего Богдана Куманского, массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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