Сын Кадырова стал министром

Старшего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. Об этом стало известно в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Также ему вручили высшую награду Чеченской Республики (ЧР) — орден Кадырова.
«Министром Чеченской Республики по делам молодежи назначен Ахмат Кадыров», — передает издание «Чечня сегодня». Отмечается, что на мероприятии председатель Парламента ЧР Магомед Даудов присвоил ему орден Кадырова.
Ранее министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что старшей дочери Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблоку Айшат вручили орден ДНР. В 2023 сыну главы Чечни Адаму присвоили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
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