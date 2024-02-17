Сын Кадырова стал министром

Сын Кадырова Ахмат стал министром Чечни по делам молодежи
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Ахмату Кадырову присвоили орден Кадырова Фото:

Старшего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. Об этом стало известно в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Также ему вручили высшую награду Чеченской Республики (ЧР) — орден Кадырова.

«Министром Чеченской Республики по делам молодежи назначен Ахмат Кадыров», — передает издание «Чечня сегодня». Отмечается, что на мероприятии председатель Парламента ЧР Магомед Даудов присвоил ему орден Кадырова.

Ранее министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что старшей дочери Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблоку Айшат вручили орден ДНР. В 2023 сыну главы Чечни Адаму присвоили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

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Старшего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. Об этом стало известно в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Также ему вручили высшую награду Чеченской Республики (ЧР) — орден Кадырова. «Министром Чеченской Республики по делам молодежи назначен Ахмат Кадыров», — передает издание «Чечня сегодня». Отмечается, что на мероприятии председатель Парламента ЧР Магомед Даудов присвоил ему орден Кадырова. Ранее министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что старшей дочери Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблоку Айшат вручили орден ДНР. В 2023 сыну главы Чечни Адаму присвоили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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