16 февраля 2024

Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , орден, награды, медали
Айшат Кадыровой вручили госнаграду за помощь ДНР Фото:

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблорку Айшат Кадыровой вручили орден ДНР. Об этом рассказал министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю Айшат Кадырову с вручением ордена ДНР. Она лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале.

В прошлом году сыну главы Чечни Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А племянник лидера региона стал героем Чечни.

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Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблорку Айшат Кадыровой вручили орден ДНР. Об этом рассказал министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Искренне поздравляю Айшат Кадырову с вручением ордена ДНР. Она лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. В прошлом году сыну главы Чечни Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А племянник лидера региона стал героем Чечни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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