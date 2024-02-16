Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

17 февраля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Айшат Кадыровой вручили госнаграду за помощь ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблорку Айшат Кадыровой вручили орден ДНР. Об этом рассказал министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Искренне поздравляю Айшат Кадырову с вручением ордена ДНР. Она лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале . В прошлом году сыну главы Чечни Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А племянник лидера региона стал героем Чечни.

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблорку Айшат Кадыровой вручили орден ДНР. Об этом рассказал министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Искренне поздравляю Айшат Кадырову с вручением ордена ДНР. Она лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. В прошлом году сыну главы Чечни Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А племянник лидера региона стал героем Чечни.