Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьеру правительства по соцблорку Айшат Кадыровой вручили орден ДНР. Об этом рассказал министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю Айшат Кадырову с вручением ордена ДНР. Она лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР», — написал Ахмед Дудаев в своем
В прошлом году сыну главы Чечни Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А племянник лидера региона стал героем Чечни.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.