Bloomberg: Британия и США объявили о поставках ВСУ тысячи дронов, оснащенных ИИ

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник,  stock, дрон
Великобритания и союзники стремятся вооружить Украину новыми роевыми дронами с искусственным интеллектом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания и США собираются поставить Украине новые дроны с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели», — говорится в сообщении издания. Дроны будут отправлены на Украину в течение нескольких месяцев, но сроки могут сдвинуться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Он убежден, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA.

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Великобритания и США собираются поставить Украине новые дроны с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели», — говорится в сообщении издания. Дроны будут отправлены на Украину в течение нескольких месяцев, но сроки могут сдвинуться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Он убежден, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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