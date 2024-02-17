Bloomberg: Британия и США объявили о поставках ВСУ тысячи дронов, оснащенных ИИ

Великобритания и США собираются поставить Украине новые дроны с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели», — говорится в сообщении издания. Дроны будут отправлены на Украину в течение нескольких месяцев, но сроки могут сдвинуться.
Великобритания и США собираются поставить Украине новые дроны с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели», — говорится в сообщении издания. Дроны будут отправлены на Украину в течение нескольких месяцев, но сроки могут сдвинуться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Он убежден, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA.