17 февраля 2024

Гладков: при попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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При попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Брянской областью. Это произошло около 20:40 17 февраля.

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При попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Брянской областью. Это произошло около 20:40 17 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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