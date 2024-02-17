Гладков: при попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек

При попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается», —
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Брянской областью. Это произошло около 20:40 17 февраля.
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