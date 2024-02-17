Армия и оружие Гладков: при попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек 18 февраля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 + При попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Брянской областью. Это произошло около 20:40 17 февраля. При попытке атаки ВСУ в Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга. Машиной скорой он доставлен в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Брянской областью. Это произошло около 20:40 17 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям