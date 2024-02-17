В мире Производитель «Медвежонка Барни» сменил руководство в РФ из-за бойкота на Западе 18 февраля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 + Компания сменила руководителя из-за критики Фото: Денис Моргунов © URA.RU Американская компания Mondelez, производящая «Медвежонка Барни», сменила руководство в России. Об этом сообщается во внутренних документах. Ранее Mondelez столкнулся с критикой и отказом сотрудничать со стороны скандинавских компаний из-за продолжения работы в РФ. «Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал подразделение в России „автономной организацией“. Он сообщил о назначении нового генерального менеджера по РФ Алексея Блинова, который будет работать на другого руководителя», — сообщает Reuters со ссылкой на документы. Десятки скандинавских компаний отказались работать с Mondelez из-за его деятельности в России. Производитель отказался покидать российский рынок и столкнулся с бойкотом. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию в перечень международных «спонсоров войны». Американская компания Mondelez, производящая «Медвежонка Барни», сменила руководство в России. Об этом сообщается во внутренних документах. Ранее Mondelez столкнулся с критикой и отказом сотрудничать со стороны скандинавских компаний из-за продолжения работы в РФ. «Исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал подразделение в России „автономной организацией“. Он сообщил о назначении нового генерального менеджера по РФ Алексея Блинова, который будет работать на другого руководителя», — сообщает Reuters со ссылкой на документы. Десятки скандинавских компаний отказались работать с Mondelez из-за его деятельности в России. Производитель отказался покидать российский рынок и столкнулся с бойкотом. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию в перечень международных «спонсоров войны». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям